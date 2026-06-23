Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

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Що відомо про збільшення дальності ударів ЗСУ?

Інститут вивчення війни повідомляє, що протягом травня та червня 2026 року українські військові кардинально змінили тактику ураження ближніх та дальніх тилів ворога. Якщо раніше удари обмежувалися кількома кілометрами від лінії бойового зіткнення, то тепер глибина атак виросла до кількох десятків кілометрів.

Ця стратегія вже продемонструвала колосальну ефективність. Лише за період з 1 травня по 18 червня підтверджено ураження щонайменше 500 російських вантажівок та військових автомобілів, що підриває забезпечення передових підрозділів Росії.

Динаміка ударів середньої дальності залишається рекордно високою. У травні 2026 року зафіксовано щонайменше 210 точкових атак. У червні вже підтверджено 145 аналогічних ударів.

Аналітики ISW вказують на важливу зміну географії обстрілів. У травні під масованим вогнем ЗСУ перебувала стратегічна автотраса М-14 (Ростов – Крим) на стику Донецької та Запорізької областей. Проте у червні українські сили перенесли фокус західніше – на військові об'єкти окупованої Херсонщини та Кримського півострова.

Паралельно триває системне нищення резервів ворога на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках.

Окремим успішним треком української армії є планомірне підвищення ставок в атаках проти нафтопереробної інфраструктури та військових аеродромів на території самої Росії. Кількість далекобійних ударів стабільно зростає: у квітні було здійснено 18 атак по НПЗ та базах, у травні – 33, а в червні – вже 28.

Нагадаємо, за заявою президента України Володимира Зеленського, новітні вітчизняні безпілотники Fire Point уже продемонстрували свою ефективність, успішно вразивши ворожі об'єкти на рекордній відстані до 2070 кілометрів.

Ба більше, розробники працюють над розширенням бойового радіуса. Найближчим часом українські дрони зможуть досягати стратегічних цілей у глибокому тилу Росії на відстані до 3000 кілометрів. Це фактично позбавляє Кремль поняття "безпечної зони" та ставить під удар стратегічну авіацію та ядерні об'єкти агресора.