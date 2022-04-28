Дальше – полное эмбарго, – ОП об отказе Shell покупать российскую нефть

Нефтяной гигант Shell отказался покупать российскую нефть, что стало еще одним сигналом для Кремля по поводу неизбежности эмбарго. Россию ожидает полное нефтяное эмбарго за военную агрессию против Украины.

Четкий сигнал для всей отрасли – ОП

Об этом в твиттере написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя решение Shell отказаться от нефти из России. Он заявил, что российская нефть становится токсичной.

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По словам Подоляка, шаг Shell – это четкий сигнал для нефтяной отрасли. Он также отметил, что следующий шаг – это полное эмбарго на российскую нефть.

Российская нефть становится токсичной в любых проявлениях. В нефтегазовом гиганте Shell сообщили, что отказываются покупать какие-либо смеси с российским содержимым. Четкий сигнал для всей отрасли. В ОП над противодействием схеме блендов работала команда Андрея Ермака. Далее – полное нефтяное эмбарго,

– написал советник Ермака.

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