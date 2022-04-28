Дальше – полное эмбарго, – ОП об отказе Shell покупать российскую нефть
Источник:Михаил Подоляк
Нефтяной гигант Shell отказался покупать российскую нефть, что стало еще одним сигналом для Кремля по поводу неизбежности эмбарго. Россию ожидает полное нефтяное эмбарго за военную агрессию против Украины.
Четкий сигнал для всей отрасли – ОП
Об этом в твиттере написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя решение Shell отказаться от нефти из России. Он заявил, что российская нефть становится токсичной.
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По словам Подоляка, шаг Shell – это четкий сигнал для нефтяной отрасли. Он также отметил, что следующий шаг – это полное эмбарго на российскую нефть.
Российская нефть становится токсичной в любых проявлениях. В нефтегазовом гиганте Shell сообщили, что отказываются покупать какие-либо смеси с российским содержимым. Четкий сигнал для всей отрасли. В ОП над противодействием схеме блендов работала команда Андрея Ермака. Далее – полное нефтяное эмбарго,
– написал советник Ермака.
Что известно о российской нефти
- Крупнейший в мире нефтетрейдер Shell больше не будет покупать нефтепродукты, содержащие какую-либо, хотя бы малейшую, долю российского происхождения.
- Еще больший удар по российской нефтяной промышленности нанесет ЕС, ведь готовит 6-й пакет санкций против России. Ожидается, что ЕС ограничит торговлю российской нефтью.
- По данным СМИ, ЕС разрабатывает 3 варианта ограничений на российскую нефть.
- Но следует заметить, что у ЕС, к сожалению, нет единства по поводу эмбарго на российскую нефть. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что эмбарго не приблизит конец войны.
- Поэтому в Европарламенте обратились к Шольцу с требованием прекратить блокирование санкций против России.
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