"Дания видит свет в конце тоннеля": Копенгаген готов инвестировать в восстановление Украины

Дания делает шаги относительно реализации проектов по восстановлению Николаевской области. Копенгаген имеет определенные идеи относительно срочной поддержки, а также более стратегических направлений. В частности, развитие судностроения.

Дания имеет такой опыт и хочет реализовать его в Николаевской области. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.

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"Будет тесное взаимодействие с Данией"

Иван Ус считает, что Копенгаген может иметь теоретический план строительства аэропорта в Николаеве. Для Дании это будет имиджевый проект, а также будет способствовать восстановлению Николаевской области.

Поэтому они не только видят свет в конце туннеля. Я думаю, что в Дании уже есть теоретические планы строительства аэропорта в Николаеве и прямого сообщения Николаев – Копенгаген. Не удивлюсь, если над такими планами уже работают,

– предположил он.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью заявил, что готовится инвестиционная карта Николаевской области для датских партнеров. Есть много сфер, в которые может инвестировать Копенгаген.

"После победы Украины будет более тесное взаимодействие между Николаевской областью и Данией. Это хороший пример, который будет способствовать евроинтеграции Украины. Ведь уже будет создано много связей между Украиной и отдельными странами ЕС", – сказал Иван Ус.

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