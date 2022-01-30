Дания может предоставить Украине оружие и военную технику
Источник:Ekstra Bladet
Премьер-министр Дании назвала ситуацию у границ Украины самой серьезной со времен Холодной войны. Мэтте Фредериксен отметила, что развитие событий сейчас полностью зависит от России.
Как Дания будет реагировать на российскую эскалацию
Премьер считает, что ситуация вокруг Украины представляет угрозу всей Европе. В настоящее время существует реальная угроза вооруженного конфликта на европейской территории.
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Поэтому Дания может предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет, если Кремль пойдет на эскалацию.
Я не хочу исключать (отправка военной техники в Украину – 24 канал). У меня нет принципиального противодействия этому,
– сказала Фредериксен.
Кроме того, политик пригрозила Кремлю "беспрецедентными" санкциями. Однако о деталях ограничений глава правительства не рассказала.
Фредериксен встретилась с Кулебой
На своей странице в фейсбуке Фредериксен призвала Европейский Союз и НАТО дать России "четкий месседж", что она должна выбрать дипломатический путь. Политик рассказала, что встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и заверила его в поддержке нашего суверенитета.
"Для всех было бы лучшим мирное сосуществование. Но именно сейчас Россия избрала курс противостояния. От России зависит, выберет ли она диалог. Однако Запад всегда должен быть готов к противоположному", – отметила премьер-министр.Обратите внимание! Недавно глава МИД Дании Эппе Кофод сообщил, что его страна предоставит Украине деньги для стабилизации ситуации и проведения реформ. Чиновник заверил, что Копенгаген "стоит бок о бок" с Киевом в трудное время.
Последние новости о возможном нападении России
- Российские писатели, журналисты и правозащитники начали сбор подписей против войны с Украиной. Заявление уже подписали Вероника Долина, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович и другие.
- На фоне информации о возможном нападении России в Киев 30 января прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Политик встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
- В Кремле традиционно отвергают информацию о том, что готовятся к вторжению. Мол, война им не нужна и они ее не хотят.
- По данным западных СМИ, Владимир Путин действительно готовил нападение на Украину. Но президент страны-агрессора недооценил негативные последствия такого шага для России.
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