Дания может предоставить Украине оружие и военную технику

Премьер-министр Дании назвала ситуацию у границ Украины самой серьезной со времен Холодной войны. Мэтте Фредериксен отметила, что развитие событий сейчас полностью зависит от России.

Как Дания будет реагировать на российскую эскалацию

Премьер считает, что ситуация вокруг Украины представляет угрозу всей Европе. В настоящее время существует реальная угроза вооруженного конфликта на европейской территории.

По теме Польша пока не передавала Украине оружие, – Резников

Поэтому Дания может предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет, если Кремль пойдет на эскалацию.

Я не хочу исключать (отправка военной техники в Украину – 24 канал). У меня нет принципиального противодействия этому,

– сказала Фредериксен.

Кроме того, политик пригрозила Кремлю "беспрецедентными" санкциями. Однако о деталях ограничений глава правительства не рассказала.

Фредериксен встретилась с Кулебой

На своей странице в фейсбуке Фредериксен призвала Европейский Союз и НАТО дать России "четкий месседж", что она должна выбрать дипломатический путь. Политик рассказала, что встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и заверила его в поддержке нашего суверенитета.

"Для всех было бы лучшим мирное сосуществование. Но именно сейчас Россия избрала курс противостояния. От России зависит, выберет ли она диалог. Однако Запад всегда должен быть готов к противоположному", – отметила премьер-министр.

Последние новости о возможном нападении России

Это может вас заинтересовать – советы специалистов, как собирать "тревожные чемоданы": видео