Для контрнаступления: Дания передаст самый большой пакет помощи для ВСУ

Западные партнеры продолжают оказывать поддержку украинским солдатам. В этот раз министерство обороны Дании выделило значительный пакет военной помощи для Украины.

В ведомстве отметили, что передадут технику, которая пригодится для предстоящего контрнаступления ВСУ. Кроме этого, этот военный пакет стал самым большим за всю историю помощи от Дании.

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Дания выделяет новый пакет вооружения для Украины

Министерство обороны Дании 2 мая приняло решение о выделении нового пакета военной помощи украинской армии на сумму 250 миллионов долларов.

Исполняющий обязанности министра обороны страны Троэлс Лунд Поульсен подчеркнул, что эта техника предназначена для защиты нашей страны от российских ракетных обстрелов, а также для контрнаступления ВСУ.

Дания помогает создать лучшие условия для того, чтобы Украина успешно завершила будущее наступление,

– отметил Поульсен.

В пакете содержится бронированная техника, предназначенная для защиты от мин. Кроме того, Минобороны Дании передаст технику, которая поможет разминировать российские минные поля.

"Оборудование в пакете поможет украинским танкам и пехоте на передовой", – сказал Поульсен.

Подробный список помощи, которую нам передает Дания:

бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины;

машины для разминирования;

средства на закупку ПВО;

50 миллионов евро в поддержку НАТО нелетальной техникой для Украины;

боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf;

устройства для ночного видения;

понтонные переправы

Дания уже не в первый раз помогает Украине