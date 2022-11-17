"Вас ждут": Данилов посоветовал Пескову и приспешникам позаботиться об уюте в тюрьмах Украины

После очередной ракетной атаки Украины секретарь СНБО обратился к кремлевским приспешникам. Он посоветовал, чтобы они раньше времени подумали, как будут проводить остальную свою жизнь.

Алексей Данилов объяснил, почему России не следует пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. По его словам, кремлевские деятели все равно будут гнить в тюрьмах, поэтому им нужно позаботиться об уюте.

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Обеспечат комфорт в тюрьмах

Секретарь СНБО заверил, что для Пескова, Пригожина и других "Кириенко" – деятелей кремлевского режима – единственный шанс провести остатки жизни в безопасности – это отбыть остальную жизнь за решеткой.

Данилов советует приспешникам Путина воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая "с радостью их примет и давно с нетерпением ждет". По его словам, кремлевским деятелям следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и светло.

Поэтому Данилов рекомендует им внимательно изучить инструкции и рекомендации по проекту "Хочу жить".

Что известно о ракетных обстрелах Украины 17 ноября

Во время воздушной тревоги оккупанты нанесли террористический ракетный удар по Днепру. По последним данным, пострадали 20 человек. Среди них – 15-летняя девушка и сотрудница мэрии.

Также оккупанты ударили по инфраструктуре Харьковщины . Пострадали не менее 3 человек.

Кроме того, россияне ударили по логистическому объекту в Одессе. В ОК "Юг" заявили, что пострадал один гражданский человек. Взрывная волна повредила постройки окружающих предприятий.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне традиционно атаковали советскими зенитно-ракетными системами С-300, а также реактивными системами залпового огня, крылатыми ракетами из самолетов Ту-95 и из Ростовской области, иранскими дронами-камикадзе типа Shahed ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

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