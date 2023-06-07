Прорывы увидим сразу, – полковник запаса объяснил слова Данилова о контрнаступлении
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что продвижение ВСУ на некоторых участках фронта не свидетельствует о начале крупной операции по деоккупации украинских территорий. О начале контрнаступления узнают все.
Контрнаступление осуществляется несколькими фазами, одной из которых является прорыв. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Почему прорывы важны
Роман Свитан пояснил, что наступление состоит из поочередных задач: подготовки, выхода на рубежи, развертывания, подтягивания резервов, формирования поля боя, разведки боем, формирования операций с помощью некоторых подразделений, привлечения инженерных частей для проведения разминирования и частей для прорыва.
Данилов говорит о том, что когда будут сформированы прорывы, то мы однозначно их услышим, потому что движение украинского войска будет на глубину до 15 – 30 километров,
– подчеркнул он.
По его словам, прорывы будут заметны, например, если ВСУ будут осуществлять выход на Волноваху, Роды, Токмак или из-под Сватового на Счастье.
"Это будет заметно сразу и понятно", – убежден он.
Поэтому украинцам не следует волновать о том, что они не будут знать последние новости о контрнаступлении, впрочем, не следует также путать военную терминологию.
Когда ждать новостей с фронта
Военный эксперт отметил, что прорыв – это не наступление, которое, кстати, продолжается у нас уже около месяца.
Наступление реально началось 6 – 7 мая, когда уже можно было разворачивать и выводить части на сухую поверхность,
– рассказал он.
В течение последних недель началась горячая фаза – разведка боем с помощью разведывательных рот. Уже привлечены бригады. Когда пойдут корпуса, то есть несколько бригад на прорыв, то будет уже осуществлен выход на пространство. Произойдет это уже в течение недели – двух.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ смогли взять Бахмут в полуокружение. По ее словам, увеличивается количество господствующих высот, занимаемых нашими военными в городе.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали посадку с россиянами во время штурма позиций неприятеля на Бахмутском направлении.
- Эксглава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в течение последних дней ВСУ имели определенные достижения на Луганском направлении.