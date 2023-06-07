Прорывы увидим сразу, – полковник запаса объяснил слова Данилова о контрнаступлении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что продвижение ВСУ на некоторых участках фронта не свидетельствует о начале крупной операции по деоккупации украинских территорий. О начале контрнаступления узнают все.

Контрнаступление осуществляется несколькими фазами, одной из которых является прорыв. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Смотрите также ВСУ готовы к контрнаступлению, но есть "нюанс": генерал Милли оценил возможности наших защитников

Почему прорывы важны

Роман Свитан пояснил, что наступление состоит из поочередных задач: подготовки, выхода на рубежи, развертывания, подтягивания резервов, формирования поля боя, разведки боем, формирования операций с помощью некоторых подразделений, привлечения инженерных частей для проведения разминирования и частей для прорыва.

Данилов говорит о том, что когда будут сформированы прорывы, то мы однозначно их услышим, потому что движение украинского войска будет на глубину до 15 – 30 километров,

– подчеркнул он.

По его словам, прорывы будут заметны, например, если ВСУ будут осуществлять выход на Волноваху, Роды, Токмак или из-под Сватового на Счастье.

"Это будет заметно сразу и понятно", – убежден он.

Поэтому украинцам не следует волновать о том, что они не будут знать последние новости о контрнаступлении, впрочем, не следует также путать военную терминологию.

Когда ждать новостей с фронта

Военный эксперт отметил, что прорыв – это не наступление, которое, кстати, продолжается у нас уже около месяца.

Наступление реально началось 6 – 7 мая, когда уже можно было разворачивать и выводить части на сухую поверхность,

– рассказал он.

В течение последних недель началась горячая фаза – разведка боем с помощью разведывательных рот. Уже привлечены бригады. Когда пойдут корпуса, то есть несколько бригад на прорыв, то будет уже осуществлен выход на пространство. Произойдет это уже в течение недели – двух.

Контрнаступление ВСУ: последние новости