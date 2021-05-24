Данилов объяснил, как будет действовать запрет авиасообщения с Беларусью

Украина полностью прекратит авиасообщение с Беларусью. По словам Алексея Данилова, самолеты будут направлять в обход воздушного пространства государства.

Детали от Данилова

Решение о приостановлении авиасообщения с Беларусью инициировал президент Владимир Зеленский. Он поручил правительству наработать соответствующий вопрос.

Важно Роман Протасевич находится в критическом состоянии в больнице Минска, – мать активиста

Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создает власть Беларуси в непосредственной близости к границам Украины, президент инициировал полное прекращение авиасообщения с Беларусью,

– заявил секретарь СНБО Данилов.

Он подчеркнул, что задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске – "открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".

Что известно о задержании Протасевича

В Беларуси против активиста открыли уголовное дело, которое предусматривает 15 лет заключения. Все потому, что он правдиво освещал информацию о протестах населения после сфальсифицированных президентских выборов. Поэтому Протасевич несколько лет жил в Польше. По требованию Минска экстрадировать активиста, Варшава категорически отказала.

Однако 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс посадили в Минске из-за сообщения о "заминировании".

Белорусские силовики проверили всех пассажиров, однако Протасевича и его девушку Софию Сапегу не отпустили. Заметим, она сейчас находится в СИЗО.

О том, где находится активист, было неизвестно. 24 мая его мать заявила, что Роман – якобы в тяжелом состоянии в минской больнице. У него возникли проблемы с сердцем.