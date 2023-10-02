Хочется улыбаться, когда вспоминаешь о нем, – Данилов рассказал об общении с Будановым

Алексей Данилов, секретарь СНБО, поделился собственной характеристикой Кирилла Буданова, возглавляющего ГУР. Свое мнение он составил на основе личного общения.

Алексей Данилов в интервью Натальи Мосейчук рассказал, что Кирилл Буданов таков, что "хочется улыбаться, когда о нем вспоминаешь". Он отметил, что руководитель ГУР его приятно поразил.

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Буданов хочет учиться

По словам секретаря СНБО, с первого дня полномасштабной войны он много общался с Кириллом Будановым. Также он рассказал, что глава Главного управления разведки хочет получать образование и говорится не о обучение в Острожской академии.

Кроме Острожской академии есть уже реализация... Я иногда читаю лекции и когда я на одной из своих лекций увидел Кирилла, то был приятно поражен,

– сказал Данилов.

Кирилла Буданова зачислили в аспирантуру со 2 октября 2023 года на специальность "Политология. К слову, в рейтинговом списке глава ГУР был первым по количеству набранных баллов из других претендентов. Формой обучения была указана вечерняя.

В годы студенчества Буданов был самодостаточным