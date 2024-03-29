Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, - Зеленский

Владимир Зеленский 26 марта уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Он продолжит работу на дипломатическом уровне.

Об этом сообщил президент Украины во время старта работы обновленного состава СНБО. Зеленский также поблагодарил Данилова за его работу, передает 24 Канал.

Смотрите также Уже бывший секретарь СНБО: что известно об Алексее Данилове

Данилов будет работать на дипломатическом направлении

Владимир Зеленский в начале заседания поблагодарил Данилова за его работу на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Президент подчеркнул его профессионализм и сообщил, что он будет работать на новой должности.

Первое за все, я хочу поблагодарить Алексея Мячеславовича. Спасибо вам за эти годы работы – мощной, профессиональной. Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом,

– сообщил Зеленский.

К слову, то, что Данилов получит новую должность, Владимир Зеленский сообщил сразу после его увольнения. После этого в сети ходили слухи, что бывший секретарь СНБО может получить должность посла.

Кто стал новым секретарем вместо Данилова

В тот же день, 26 марта, президент Украины сообщил, что новым секретарем СНБО станет Александр Литвиненко, который с июля 2021 года был председателем Службы внешней разведки Украины. Стоит заметить, что Литвиненко уже работал в составе СНБО. В период с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года он занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Поскольку Литвиненко получил новую должность, то президент Украины назначил и нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Им стал Олег Иващенко. Зеленский уже представил нового руководителя в Службе.

Во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно. Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал,

– подчеркнул Зеленский, представляя Иващенко в Службе внешней разведки.

К слову, информации об Иващенко крайне мало. Некоторые СМИ убеждены, что личная информация о нем засекречена. На официальных страницах Генштаба ВСУ и Минобороны только в единичных сообщениях можно увидеть, что Иващенко в 2017 – 2019 годах занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке, а в 2021 году – первого заместителя начальника Главного управления разведки.