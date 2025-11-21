"Невыразимо больно": в результате обстрела Запорожья погибла студентка ЗНУ Дарья Могилевец

Вечером 20 ноября Россия сбросила на Запорожье авиабомбы. Погибло 5 человек, среди них юная Дарья Могилевец.

О трагедии сообщила ректор Запорожского национального университета, где девушка училась, передает 24 Канал.

Что известно о погибшей Дарье Могилевец?

Дарья была студенткой первого курса магистратуры факультета иностранной филологии.

На факультете вспоминают, что девушка на протяжении 4 лет обучения на бакалавриате демонстрировала высокие успехи. Она была одной из лучших студенток. Ответственной, активной, энергичной, доброжелательной и внимательной к другим.

Ее доброта, энергия и человечность навсегда останутся в памяти преподавателей, друзей и всех, кто ее знал. Потеря такого молодого и талантливого человека – большое горе,

– говорится в сообщении ректора.

"Неописуемо больно терять детей", – добавили на филологическом факультете.

Напомним, что около 22:00 враг нанес удар ФАБом по Шевченковскому микрорайону Запорожья. Пять человек погибли. Еще пять человек находятся в больнице, среди них – 17-летний ребенок. Один раненый в тяжелом состоянии. Повреждены торговые ряды, магазины, многоэтажки.

