Давление на Путина в 2025 году усилится: почему диктатору стоит бояться собственного окружения

Российская экономика к началу 2025 года может оказаться в настоящей беде. Конечно, это Владимира Путина не остановит в войне, однако серьезно повлияет на российские элиты.

Окружение Путина не сможет терпеть катастрофическую ситуацию, а потому усилит давление на диктатора – такое мнение 24 Каналу высказал профессор оборонных исследований Великобритании Майкл Кларк. Также он назвал сирийский кризис огромной проблемой для Путина – читайте об этом дальше.

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Российская экономика будет в беде

Какими вы видите эти российские проблемы в будущем? И действительно ли они могли бы изменить ход этой войны? Ожидаете ли вы, что развалится российская экономика, обороноспособность, промышленность и моральный дух их армии, принимая во внимание ее потери в личном составе и в военной технике?

Да, российская экономика сейчас сталкивается с реалиями длительной войны. Экономика потребления страдает. Официально уровень инфляции составляет 9%, но в это никто не верит. Все мы знаем, что продовольственная инфляция в России превышает 20%. И поэтому реальный уровень инфляции составляет ориентировочно 20%.

Процентные ставки равны почти 20%. Рост на следующий год будет составлять от 0,5% до 1,5% ВВП. Сначала, благодаря стимулированию военного производства, экономика России выросла примерно на 3% в 2023 – 2024 годах. И это стало сюрпризом для Международного валютного фонда.

Она была выше, чем они ожидали, но сейчас она очень резко снижается. Кроме того, стоит принимать во внимание, что может упасть цена на нефть. Вы никогда не сможете предсказать ее стоимость, но есть веские основания считать, что она однозначно сейчас высокая и может начать "дрейфовать" вниз.

Цена на нефть, когда я смотрел в последний раз, составляла около 70 долларов за баррель. И если она будет составлять ниже 60, что вполне возможно, то российская экономика окажется в беде.

Кроме того, Россия использует собственные стратегические резервы, половина из которых, более 300 миллиардов долларов, заморожены на Западе и размораживать их точно не собираются.

Другую половину своих стратегических запасов она довольно быстро исчерпывает. Россия полностью зависима от того, чтобы продолжать эту войну с нынешними темпами, от военной помощи из Ирана и Северной Кореи, от поставок компонентов двойного назначения из Китая.

Она очень зависит от этих государств, которые готовы поддержать ее во время войны. Как Иран, так и Северная Корея могут оказаться в очень сложной ситуации до конца 2025 года по разным причинам. Итак, российская экономика выглядит не очень хорошо. Поскольку она вступает в этот третий, четвертый год войны, когда расходы на социальное обеспечение, образование снижаются, и многие люди в России сейчас действительно страдают.

Стоит посмотреть на опросы общественного мнения в России, насколько мы можем выяснить их у тех людей, которые, по моему мнению, имеют хорошие возможности чувствовать настроения. И смысл заключается в том, что есть сильное провоенное меньшинство и есть сильное антивоенное меньшинство, и большинство в центре не совсем знают, что они думают. Они просто хотят, чтобы война прекратилась, и это не удивительно.

Российское общественное мнение не полностью поддерживает эту войну, оно очень обеспокоено тем, что будет дальше. Также продолжением санкций, если война будет продолжаться. Россияне могут уклониться от санкций, они довольно успешно это делали, но санкции все равно имеют эффект.

Российская экономика все еще страдает от санкций и будет страдать еще и от новых, особенно если Путин отвернется от перемирия из-за переговоров, которые ему предлагают. Тогда санкции почти наверняка усилятся.

Я думаю, что к началу 2025 года российская экономика может оказаться в настоящей беде. Остановит ли это Путина? Нет, не остановит, но это повлияет на элиту вокруг него, это повлияет на общественные настроения, и это еще больше усложнит продолжение набора военных в свои вооруженные силы.

Они теряют около 1500 военных ежедневно, а набирают менее 1000, несмотря на высокие ставки.

Проблемы России с личным составом похожи на проблемы Украины. Очевидно, что Россия имеет больше человеческих ресурсов, но они также борются за поддержку войны, которая требует 400 тысяч россиян в Украине в любое время.

Давление на Путина в его окружении усилится

Ожидаете ли вы, что ближайшее окружение Путина и российские элиты будут давить на него, чтобы он сел за стол переговоров и завершил эту войну, или хотя бы достиг прекращения огня? И ожидаете ли вы роста такого давления по мере того, как Россия продолжает войну против Украины?

Я не знаю, начнет ли давление от элит и олигархов вокруг Путина действовать сразу в 2025 году. Если не будет никакого вида переговорного перемирия, и Путин переоценит свои возможности, будет настроен продолжать изнурительные действия ради незначительных достижений в Украине, тогда я верю, что в течение 2025 года на него будет усиливаться давление из-за цены, которую Россия платит за то, чтобы вести эту войну.

Эта цена будет продолжать расти в течение года. Станет гораздо очевиднее, сколько Россия теряет на этой войне, сколько стоит ведение боевых действий.

В течение года если Россия не договорится о прекращении огня, то Путин будет испытывать большее давление со стороны людей вокруг себя.

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Огромная проблема Путина

Давайте также рассмотрим ситуацию в Сирии. Складывается впечатление, что Владимир Путин теряет все не размноженные фронты, в том числе в Сирии. Согласно данным Reuters, сирийские повстанцы захватили город Хама и направляются даже к Дамаску (по состоянию на сейчас они уже взяли Дамаск под контроль – 24 Канал). Как эта военная катастрофа армии Асада может повлиять на российские позиции на Ближнем Востоке и в Сирии? Ведь мы уже видели сообщения о выводе российского военно-морского флота из сирийских баз и российских командиров, авиационных средств с авиабаз в Сирии.

Так, россияне, как мы знаем, уже переместили много самолетов из Латакии, где расположена авиабаза. Они отвели почти 1000 военнослужащих, чтобы отправить в Украину. Теперь мы почти уверены, что они переместили большинство своих кораблей из Тартуса, который является военно-морской базой.

Таким образом, россияне забрали много войск, чтобы обезопасить себя, и если сирийские повстанцы уйдут из Хамы, чтобы захватить Хомс, – а так выглядит, – тогда российские войска будут полностью отрезаны от Дамаска. Поэтому они не смогут ни помочь Асаду напрямую, ни получить поддержку откуда-либо, кроме моря.

Следовательно, это будет логистической проблемой. Более того, если Асад собирается успешно вести эту войну. Что еще важнее, россиянам будет очень трудно помочь Асаду выиграть эту войну, если он будет полагаться только на воздушные силы.

Россияне могут выполнять больше миссий с бомбардировкой мирных жителей, как они это делают, и пытаться бомбить повстанческие силы.

Но они не остановят наступление повстанцев только с воздуха, если они не готовы вести войска на землю. И все чаще им будет сложно доставить туда войска, если повстанцы возьмут Хомс. Сейчас есть очень высокая вероятность, что Асад будет устранен. Он падет в ближайшие несколько недель.

Обратите внимание! По состоянию на 12 декабря Башар Асад уже сбежал из Дамаска в Москву вместе с семьей. Примерно 7 – 8 декабря закончилось 53-летнее правление династии сирийских диктаторов. 24 Канал подробно рассказал об основных этапах биографии его семьи и окружения – читайте здесь.

Россия обнаружит, что ее позиции в Сирии полностью подорваны. Это будет большой проблемой для Путина. С другой стороны, если он хочет перенаправить войска из Украины в Сирию, чтобы удержать Асада у власти, я думаю, что люди в Киеве были бы очень рады это видеть.

Кстати, сирийский кризис является настоящей проблемой для Путина, как и кризис в Грузии. И если так много его карт на столе, которыми он играет в этой игре, сейчас не выигрывают для него никаких денег, то дело обернется против него. Это фактически усиливает давление на него, чтобы он переосмыслил всю свою стратегию.

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"Путин – не шахматист, но..."

Может ли это также оказывать большее давление со стороны людей вокруг него, которые верили, что Владимир Путин является величайшим дипломатом, военным стратегом и самым выдающимся лидером всех времен?

Путин притворяется стратегическим гением, но многие на Западе считают его стратегическим нарушителем. Потому что он хороший тактик.

Мы часто говорим, что Путин не шахматист. Потому что он недостаточно умен, чтобы быть шахматистом, и он недостаточно далеко думает наперед.

Но он очень хороший игрок в покер. Потому что он замечает слабые стороны своего оппонента и использует эти слабости. У него есть инстинкты риска, как у игрока в покер, который рискует и играет на уязвимых местах других людей. Он пытался играть в такую сложную стратегическую игру уже более 10 лет (15 – 18).

Эти стратегические игры не основываются на качественном, четком анализе ситуации и требований Украины к национальной безопасности. Таким образом он ведет Россию от одной стратегической ошибки к другой. В конце концов россияне начнут ошибаться просто по стечению обстоятельств.

Итак, Путин присутствует сейчас в Сахеле, в разных частях Африки, его войска присутствуют на Ближнем Востоке. Он ведет эту ужасную войну в Украине и сам создает более сильное и большее НАТО в результате всего, что он сделал в Украине.

Как и когда колесо повернется? Как это будет выглядеть? Посмотрим.

Его репутация великого стратега терпит крах. Влияние на окружающих нам неизвестно, потому что он преследует чувство стратегического гения еще репрессивнее, чем Иосиф Сталин. И мы не знаем, достаточно ли он контролирует российское общество и российские элиты.

Он руководит своего рода "средневековым" судом в Кремле. И каждый такой суд может функционировать в течение длительного времени. Но когда он подходит к концу, то обычно заканчивается очень быстро.