Держат противника в напряжении даже в России: военный сказал, как ВСУ давят на врага

Сейчас Силы обороны Украины имеют возможность постоянно держать врага в напряжении не только на временно оккупированных территориях Украины. Говорится также и о территории России.

Об этом 24 Каналу заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что противник уже не чувствует себя там в безопасности. Именно поэтому захватчики вынуждены прибегать к тактикам дополнительной маскировки и ограниченного перемещения.

Смотрите также Бойцы ССО впервые поразили новейшую станцию россиян: в Forbes оценили, насколько это дорогая потеря

Как передвигаются оккупанты

Россияне передвигаются на высокоманевренной технике. Говорится, например, о двухколесных мотоциклах. Также они применяют роботизированную технику.

Это очень важно. Силы обороны должны держать противника в постоянном напряжении, и он должен осознавать, что в любом месте в него может прилететь,

– подчеркнул Федоренко.

Именно поэтому в контексте общих успехов и побед не только на поле боя важно принятие тактической инициативы. В частности, на международной политической арене. На этой волне важно дожать решение, которое даст Украине возможности бить дальнобойным оружием по категории целей, которые расположены глубоко на территории России.

"Чем больше мы им "высушим" тылы, тем меньшее напряжение будет на передней линии боестолкновения. Где противник теряет способности – мы приобретаем возможности", – сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".

Какова тактика России

Тактика россиян остается примерно одинаковой на всех участках фронта. Возможности огневого воздействия украинских военных тождественны направлениям. Поэтому противник привыкает к тому, как ему нужно выжить под общим огневым воздействием, в частности, БПЛА, артиллерии и HIMARS.

"Не только глаза, но и копье вонзается в их объекты военной инфраструктуры и военных, техники, артиллерии, других средств, которые обеспечивают функционирование российских оккупационных войск. Мы их видим – мы их уничтожаем", – сказал Федоренко.

Потери врага