Про це 24 Каналу заявив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що противник уже не почуває себе там в безпеці. Саме тому загарбники вимушені вдаватися до тактик додаткового маскування та обмеженого переміщення.

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Як пересуваються окупанти

Росіяни пересуваються на високоманевровій техніці. Мовиться, наприклад, про двоколісні мотоцикли. Також вони застосовують роботизовану техніку.

Це дуже важливо. Сили оборони мусять тримати противника в постійній напрузі, й він має усвідомлювати, що в будь-якому місці в нього може прилетіти,

– наголосив Федоренко.

Саме тому у контексті загальних успіхів та перемог не лише на полі бою важливе ухвалення тактичної ініціативи. Зокрема, на міжнародній політичній арені. На цій хвилі важливо дотиснути рішення, яке дасть Україні можливості бити далекобійною зброєю по категорії цілей, які розташовані глибоко на території Росії.

"Чим більше ми їм "висушимо" тили, тим менша напруга буде на передній лінії боєзіткнення. Де противник втрачає спроможності – ми набуваємо можливостей", – сказав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Яка тактика Росії

Тактика росіян залишається приблизно однакова на всіх ділянках фронту. Можливості вогневого впливу українських військових тотожні напрямкам. Тому противник призвичаюється до того, як йому потрібно вижити під загальним вогневим впливом, зокрема, БпЛА, артилерії та HIMARS.

"Не лише очі, а й спис втинається в їхні об'єкти військової інфраструктури й військових, техніки, артилерії, інших засобів, які забезпечують функціонування російських окупаційних військ. Ми їх бачимо – ми їх нищимо", – сказав Федоренко.

Втрати ворога