Даже в условиях дефицита ВСУ тратят втрое меньше снарядов, чем российская армия, – WP
Источник:The Washington Post
Вооруженные Силы Украины вынуждены экономить боеприпасы. России также их не хватает, однако все равно оккупанты, по разным оценкам, тратят втрое больше снарядов, чем ВСУ.
По данным издания, даже в условиях дефицита ВСУ тратят в день ориентировочно 7 700 снарядов. То есть один снаряд каждые шесть секунд.
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Что известно о расходах снарядов Россией и ВСУ
Россия, которая тоже может быть на грани, стреляет больше – по некоторым оценкам, втрое больше,
– пишет издание.
Кроме того, Вооруженные Силы Украины, чтобы не отставать от врага, тратят снаряды экономно – стали более разборчивы в выборе целей. Также наши военные часто предпочитают технику, а не небольшие группы пехоты.
"Точность является ключевым фактором, потому что промахи означают потраченные напрасно снаряды", – объясняют журналисты.
Заметьте В НАТО назвали количество снарядов, которые Украина и Россия ежедневно тратят в боях
Какие снаряды нужны Украине
Большую часть нашего арсенала составляют артиллерийские снаряды для украинских орудий советских времен. Они сейчас в дефиците. Поэтому ВСУ полагаются на артиллерию, которую предоставили западные союзники, или используют снаряды калибра 155 миллиметров. Последних у Украины сейчас больше, однако для гораздо меньшего количества стволов.
С такой скоростью, с которой стреляет Украина, эти запасы вскоре могут закончиться, а западные страны пытаются нарастить производство,
– говорится в сообщении.
Именно поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг еще в феврале предупредил, что "текущие темпы расхода Украиной боеприпасов во много раз превышают наши нынешние темпы производства".
Причем снаряды калибра 152 и 122 миллиметра, которые нужны Украине, есть у постсоветских стран. Однако они не всегда решаются продавать их Украине из-за своих связей с Россией.
Кто передает Украине боеприпасы
По данным издания, третья страна, дружественная с Украиной, иногда через посредника закупает боеприпасы – потом тайно поставляет их Украине во избежание политических последствий для продавца.
Часто результатом является то, что одно артиллерийское оружие на поле боя может иметь снаряды, изготовленные в нескольких странах, которые, по словам солдат, могут вести огонь по-разному, что влияет на точность,
– написали журналисты.
По их данным, США по всему миру искали запасы советских артиллерийских снарядов. Однако их снабжение может занять месяцы. Впрочем, в начале апреля Пентагон заявил о предоставлении неопределенного количества артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра. Такие снаряды использует украинская гаубица Д-30.
Издание вспомнило слова военного аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли, что это артиллерийская война.
"Россия по-прежнему стреляет больше, чем Украина каждый день. Но украинские официальные лица заявили, что заметили – враг становится все более консервативным, а это является признаком того, что они также могут столкнуться с нехваткой снарядов", – говорится в сообщении.
Более того, в соцсетях российские военные блогеры и солдаты жалуются на нехватку боеприпасов.Обратите внимание! Боеприпасы советского образца Киеву может продать Болгария. Также ЕС объявил о предоставлении Украине большого количества боеприпасов. Однако идет обсуждение юридических нюансов. Подробнее о них – читайте здесь.