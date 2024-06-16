Байден и Трамп договорились о правилах дебатов: в CNN рассказали детали

Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп согласовали условия дебатов, которые должны состояться 27 июня. Так, CNN обнародовал дополнительные сведения об условиях, согласованных кампаниями двух кандидатов на пост главы Соединенных Штатов относительно дебатов.

Напомним, что в ноябре 2024 года в США пройдут выборы, на которых выберут нового президента страны. Подчеркнем, что это будут 60 выборы главы Соединенных Штатов.

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Правила дебатов Байдена и Трампа

Дебаты, которые проведут ведущие CNN Джейк Таппер и Дана Бэш в Атланте 27 июня, станут первой личной встречей в кампании 2024 года президента Джо Байдена и его предшественника, Дональда Трампа.

Оба кандидата приняли приглашение телеканала и согласились с правилами и форматом дебатов, изложенных в письмах, присланных телеканалом.

В CNN отмечают, что 90-минутные дебаты будут включать два рекламных перерыва.

Известно, что оба кандидата согласились выступать на едином подиуме, а их места на сцене будут определены подбрасыванием монеты.

Также сообщается, что микрофоны во время эфира будут выключены. Они будут поочередно включаться для кандидатов на время выступления.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что у оппонентов не будет возможности воспользоваться заготовленными заметками, однако в их распоряжении будут ручка, блокнот и бутылка воды.

В CNN добавили, что во время дебатов аудитория будет отсутствовать, а представители предвыборных штабов не смогут общаться со своим кандидатом.

По данным американского телеканала, модераторы "будут использовать все инструменты, которые есть в их распоряжении, чтобы обеспечить соблюдение хронометража и цивилизованной дискуссии".

Детали о дебатах между Байденом и Трампом: кратко