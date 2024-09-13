Команда не может с ним справиться: политолог из США объяснил, почему Трамп провалил дебаты

В США 10 сентября состоялись дебаты между представителем республиканцев Дональдом Трампом и демократов Камалой Харрис. Для Трампа они стали провальными.

Экс-президент руководствовался эмоциями и совершенно не подготовился к дебатам. Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что Трамп не имеет сплоченной команды, она с ним справиться не может.

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Почему Трамп провалил дебаты

Американский политолог убежден, что дебаты однозначно завершились поражением Трампа, ведь он пришел неподготовленным. Трамп является заложником своей харизмы и не является командным игроком, ему стоило бы прислушаться к профессионалам.

Для экс-президента было безразлично, или рядом с ним на дебатах был Джо Байден, или Камала Харрис. Он говорил все то же, что и действующему президенту США во время предыдущих дебатов.

Трамп следовал программе, которую считал победной, но она оказалась проигрышной. Ему часто задавали разные вопросы, а он в ответ говорил только на те темы, которые считал нужными. Иногда доходило до глупостей о потреблении в пищу кошек и собак,

– заметил Юнус.

В отличие от Харрис, он стал заложником своих эмоций, всегда смотрел на ведущих, ни разу не повернув голову в сторону своей оппонентки. Кроме этого, Трамп часто ссылался на различные газеты в своих ответах на вопросы о расовой принадлежности Харрис, что недопустимо для будущего президента, человека, который всю жизнь работал с информацией.

Команда Харрис подготовилась к дебатам гораздо лучше. Команда Трампа же с ним справиться не может. Он половину своей команды выгнал еще до дебатов,

– отметил американский политолог.

Юнус добавил, что Трамп из-за своей независимости совершенно не слушается своей команды. У него нет сплоченного и мощного коллектива, который бы мог использовать ошибки Байдена.

Интересно! Дональд Трамп отказался участвовать в следующих дебатах. Лидер республиканцев считает, что он, мол, выиграл Камалу Харрис в предыдущих.