Експрезидент керувався емоціями та абсолютно не підготувався до дебатів. Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що Трамп немає згуртованої команди, вона ним впоратись не може.

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Чому Трамп провалив дебати

Американський політолог переконаний, що дебати однозначно завершились поразкою Трампа, адже він прийшов непідготовленим. Трамп є заручником своєї харизми і не є командним гравцем, йому вартувало б прислухатись до професіоналів.

Для експрезидента було байдуже, чи поруч з ним на дебатах був Джо Байден, чи Камала Гарріс. Він говорив все те саме, що і чинному президенту США під час попередніх дебатів.

Трамп наслідував програму, яку вважав переможною, але вона виявилась програшною. Йому часто ставили різні питання, а він у відповідь говорив лише на ті теми, які вважав потрібними. Іноді доходило до дурниць про споживання в їжу котів та собак,

– зауважив Юнус.

На відміну від Гарріс, він став заручником своїх емоцій, завжди дивився на ведучих, ні разу не повернувши голову в сторону своєї опонентки. Крім цього, Трамп часто посилався на різні газети у своїх відповідях на питання про расову приналежність Гарріс, що є неприпустимо для майбутнього президента, людини, яка все життя працювала з інформацією.

Команда Гарріс підготувалась до дебатів набагато краще. Команда Трампа ж ним впоратись не може. Він половину своєї команди вигнав ще до дебатів,

– наголосив американський політолог.

Юнус додав, що Трамп через свою незалежність абсолютно не слухається своєї команди. У нього немає згуртованого та потужного колективу, який би міг використати помилки Байдена.

Цікаво! Дональд Трамп відмовився брати участь у наступних дебатах. Лідер республіканців вважає, що він, мовляв, виграв Камалу Гарріс у попередніх.