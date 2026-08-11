"Все передал Украине": Трамп обвинил Байдена в истощении вооруженных запасов США

Дональд Трамп публично возложил ответственность за сокращение американских военных запасов на своего предшественника Джо Байдена. По его словам, именно масштабная поддержка Украины со стороны предыдущей администрации якобы и привела к нынешнему дефициту вооружения.

Об этом сообщает издание Real America's Voice.

Что сказал Трамп о дефиците боеприпасов в Америке?

Американский лидер заявил, что проблема возникла из-за решения Байдена передать Киеву оружие на сумму 300 миллиардов долларов.

С боеприпасами у нас все в порядке. Мы вынуждены решать эту проблему, но у нас все в порядке. Но причина, по которой их могло стать меньше – а мы производим их как сумасшедшие – заключается в том, что он передал Украине вооружение на 300 миллиардов долларов,

– сказал Трамп.

Он также добавил, что предыдущая администрация якобы отдала украинцам "абсолютно все", но политические оппоненты об этом умалчивают.

Помимо обвинений в адрес Байдена, Трамп отдельно объяснил, как теперь выглядит военная поддержка Киева. По его словам, американское оружие по-прежнему поступает в Вооруженные Силы Украины, но уже не бесплатно. Теперь его закупает Европейский Союз.

Отметим, что эти заявления прозвучали на фоне публикаций в американских СМИ о возможном конфликте между Трампом и министром обороны Питом Хэгсетом. Журналисты писали, что президент США якобы требовал объяснений из-за резкого сокращения боеприпасов после интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке. Впрочем, сам Трамп опроверг такие предположения и заверил, что доволен работой главы Пентагона.

Сам Пит Хэгсет сообщил, что Соединенные Штаты уже потратили на войну с Ираном 37,5 миллиарда долларов. По данным СМИ, ситуация с арсеналами действительно вызывает тревогу: американские военные уже использовали почти 80% основных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Больше всего это ударило по запасам ракет для комплексов THAAD и Patriot. Из-за этого военные предупредили руководство о критически низком уровне боеприпасов в Пентагоне и рисках для дальнейшего планирования операций.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне этих проблем Дональд Трамп отказал Украине в ракетах Patriot. Тогда во время пресс-конференции он прямо заявил, что ракеты нужны самим Соединенным Штатам для защиты собственных баз на Ближнем Востоке, а также вновь озвучил тезис о 300 миллиардах долларов, якобы потраченных администрацией Байдена, хотя официальные данные свидетельствуют об общем объеме помощи около 170 миллиардов.