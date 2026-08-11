Про це повідомляє видання Real America's Voice.
Що сказав Трамп про дефіцит боєприпасів в Америці?
Американський лідер заявив, що проблема виникла через рішення Байдена передати Києву зброю на суму 300 мільярдів доларів.
З боєприпасами у нас усе гаразд. Ми змушені мати з цим справу, але у нас усе гаразд. Але причина, через яку їх могло стати менше, – а ми виробляємо їх як божевільні – полягає в тому, що він передав Україні озброєння на 300 мільярдів доларів,
– сказав Трамп.
Він також додав, що попередня адміністрація нібито віддала українцям "абсолютно все", але політичні опоненти про це мовчать.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Окрім звинувачень на адресу Байдена, Трамп окремо пояснив, як тепер виглядає військова підтримка Києва. За його словами, американська зброя й надалі надходить до Збройних Сил України, але вже не безплатно. Тепер її купує Європейський Союз.
Зазначимо, ці заяви прозвучали на тлі публікацій в американських медіа про можливий конфлікт між Трампом і міністром оборони Пітом Гегсетом. Журналісти писали, що президент США нібито вимагав пояснень через різке скорочення боєприпасів після інтенсивних бойових дій на Близькому Сході. Втім, сам Трамп заперечив такі припущення і запевнив, що задоволений роботою глави Пентагону.
Сам Піт Гегсет повідомив, що Сполучені Штати вже витратили на війну з Іраном 37,5 мільярда доларів. За даними медіа, ситуація з арсеналами справді викликає тривогу: американські військові вже використали майже 80% основних ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Найбільше це вдарило по запасах ракет для комплексів THAAD і Patriot. Через це військові попередили керівництво про критично низький рівень боєприпасів у Пентагоні та ризики для подальшого планування операцій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі цих проблем Дональд Трамп відмовив Україні у ракетах Patriot. Тоді під час пресконференції він прямо заявив, що ракети потрібні самим Сполученим Штатам для захисту власних баз на Близькому Сході, а також знову озвучив тезу про 300 мільярдів доларів, нібито витрачених адміністрацією Байдена, хоча офіційні дані свідчать про загальний обсяг допомоги близько 170 мільярдів.