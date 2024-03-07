"Недостаток боеприпасов превращается в потери и захваченные метры": посол призвал Запад помочь
Глава Миссии Украины при ЕС Всеволод Ченцов заявил, что партнеры должны мобилизоваться и предоставить Украине обещанные снаряды. Для Киева это приоритет номер один. Об этом он заявил во время дискуссий в аналитическом центре Bruegel, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
Дипломат отметил, что есть разные дискуссии – передача снарядов, которые пообещал ЕС, и чешская инициатива.
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Меньше боеприпасов от ЕС – больше потерь со стороны Украины
Недостаток боеприпасов математически превращается в количество потерь с нашей стороны и в метры, которые, хоть и не являются большими, но все же украинскими землями, которые России удалось захватить за последние недели,
– сказал посол.
Всеволод Ченцов говорит: государства – члены ЕС должны понять, что иногда надо жертвовать и делать политические шаги, чтобы дать Украине все необходимое для защиты.
"Потому что сегодня воюют украинцы, а дальше, конечно, мы хотим это предотвратить, они (партнеры – 24 Канал) должны решать, посылать своих сыновей и отцов воевать, или нет", –отметил посол.
Что известно о боеприпасах для Украины: коротко
- ЕС обещал предоставить миллион артиллерийских снарядов 155 калибра до марта 2024 года. Впоследствии там признали, что не успевают поставить такое количество.
- Тем временем в Украине сложилась критическая ситуация с боеприпасами. Их очень не хватает, а россияне продолжают наступать. Силам обороны порой нечем остановить врага.
- На Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петер Павел предложил новую инициативу. Страны ЕС могут выкупить боеприпасы для Украины у третьих стран. Речь идет о более 800 тысяч артиллерийских снарядов.
- Хотя многие страны уже откликнулись на это предложение, Владимир Зеленский 6 марта заявил, что результата пока нет. И сказал, что, хотя есть дефицит снарядов, но не может быть "дефицита смелости" со стороны ЕС.
- В то же время в Чехии говорят, что первую партию снарядов могут предоставить уже в ближайшие недели. 6 марта в Bloomberg сообщили, что средства почти собраны, а 7 марта стало известно, что Норвегия предоставит 150 миллионов долларов на покупку артиллерийских снарядов.