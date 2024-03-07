"Недостаток боеприпасов превращается в потери и захваченные метры": посол призвал Запад помочь

Глава Миссии Украины при ЕС Всеволод Ченцов заявил, что партнеры должны мобилизоваться и предоставить Украине обещанные снаряды. Для Киева это приоритет номер один. Об этом он заявил во время дискуссий в аналитическом центре Bruegel, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Дипломат отметил, что есть разные дискуссии – передача снарядов, которые пообещал ЕС, и чешская инициатива.

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Меньше боеприпасов от ЕС – больше потерь со стороны Украины

Недостаток боеприпасов математически превращается в количество потерь с нашей стороны и в метры, которые, хоть и не являются большими, но все же украинскими землями, которые России удалось захватить за последние недели,

– сказал посол.

Всеволод Ченцов говорит: государства – члены ЕС должны понять, что иногда надо жертвовать и делать политические шаги, чтобы дать Украине все необходимое для защиты.

"Потому что сегодня воюют украинцы, а дальше, конечно, мы хотим это предотвратить, они (партнеры – 24 Канал) должны решать, посылать своих сыновей и отцов воевать, или нет", –отметил посол.

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