Дефицит до сих пор есть: как в Украине будут отключать свет 5 июня

В Укрэнерго сообщили, что в нашем государстве до сих пор сохраняется дефицит в энергосистеме. Поэтому 5 июня в Украине продолжатся стабилизационные отключения света.

Основной причиной отключений являются последние российские массированные атаки на украинскую энергетику. Поэтому энергетики и вынуждены применять подобные отключения электроэнергии.

К теме В Киеве вводят экстренные отключения света, критические объекты могут питать с перерывами

Графики будут действовать в Украине и 5 июня

В Укрэнерго рассказали, что 5 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для

промышленных и бытовых потребителей,

– отметили в компании.

Представители Укрэнерго подчеркнули, что в случае превышения лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.

В 7 областях Украины ввели аварийные отключения

В Укрэнерго сообщали, что компания была вынуждена применить аварийные отключения в 7 областях нашего государства. Речь идет о Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой области, а также Киев.

Представители компании отметили, что вынуждены были прибегнуть к такому шагу после того, как эти области превысили лимиты потребления. Сначала эти 7 областей аварийно отключили, а затем применили специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах. Возможны также перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

В Укрэнерго подчеркнули, что ограничения будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется к пределам лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений.

Ранее в ДТЭК предупреждали киевлян, что в украинской столице могут быть применены отключения электроэнергии в светло-серой зоне графиков. Это может произойти в случае роста потребления электроэнергии. Поэтому энергетики призвали ограничить использование электричества, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений.