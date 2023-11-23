Почему произошел дефицит электроэнергии: Рябцев объяснил заявление "Укрэнерго"

В украинской энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Это происходит в пиковые моменты нагрузки, поэтому граждан призывают бережно использовать электроэнергию.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что такое сообщение "Укрэнерго" не первое. О дефиците уже заявляли летом и осенью.

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Что повлекло за собой дефицит

Баланс в энергетике является шатким, поэтому если комбинируется несколько факторов или что-то происходит – это может привести к тому, что Украине нужно обращаться за помощью к партнерам. В нашей ситуации дефицит был вызван сразу двумя факторами – похолодание в среднем на 6 градусов и вывод на аварийный ремонт нескольких блоков тепловых электростанций. Необходимую помощь мы получили, поэтому отключения потребителей удалось избежать.

Это не какой-то случай, которого раньше не было. В "Укрэнерго" неоднократно предупреждали, что ситуация сложная и она остается такой еще с октября 2022 года. Больших резервов мощности генерации нет, поэтому мы не можем нерационально использовать электроэнергию, прежде всего в вечерние часы,

– подчеркнул Геннадий Рябцев.

"Укрэнерго" делает все для того, чтобы не вводить в действие график стабилизационных отключений. Сейчас есть возможности этого избежать, есть небольшие резервы, аварийная помощь, которую мы можем получить, но украинцам нужно с уважением относиться к работе энергетиков и не использовать лишние электроприборы, особенно в часы пиковой нагрузки – это позволит разгрузить энергосистему тогда, когда она в этом нуждается.

Эксперт по энергетическим вопросам объяснил, что вызвало дефицит электроэнергии: смотрите видео

Насколько уменьшились возможности Украины производить электроэнергию

Здесь следует напомнить, что только за время прошлогоднего отопительного сезона в 2022 – 2023 годах было 250 попаданий в объекты энергетической инфраструктуры. С одной стороны – это много, но нужно учитывать, что россияне выпустили более 1200 ракет и дронов. Из них попало 250, причем не обязательно в сам объект – попадания могли быть рядом с ним. Конечно, эти поражения нанесли серьезный ущерб как непосредственно энергоблокам, так и оборудованию, с помощью которого осуществляется распределение электроэнергии.

Геннадий Рябцев добавил, что в межсезонье удалось восстановить не менее 80%. Работы будут продолжаться до конца года – это залог того, что у нас будет понемногу появляться определенный запас.

Конечно, начальные условия в этом отопительном сезоне хуже, чем в прошлом. Если тогда у нас был достаточно существенный резерв, то теперь он значительно меньше, но и спрос ниже, чем год назад,

– подчеркнул эксперт по энергетическим вопросам.

Важно понимать, что энергетики знают, что делать в любых ситуациях, имеют прописанные алгоритмы действий, а наша задача – прислушиваться к их советам и чрезмерно не нагружать энергетическую систему Украины в вечерние часы. Если мы это сделаем, то даже тех небольших резервов, которые сейчас есть, будет достаточно, чтобы пройти этот отопительный сезон без больших проблем.

Что известно о ситуации с энергосистемой Украины