20 ноября российские войска выпустили по Украине 20 баллистических и 80 крылатых ракет из-за истощения собственных запасов. Оккупанты наносят удары боеприпасами прямо с конвейера, не жалея ресурсов стратегической авиации.

У противника наблюдается существенный дефицит баллистических боеприпасов в результате точных ударов украинских сил по производственным мощностям ВПК России, в частности по предприятиям по выпуску каучука и пороховых шашек. Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Ракеты прямо с конвейера и остатки "Искандеров"

Аналитик отметил, что дефицит высокоточного вооружения вынуждает россиян сразу же применять продукцию, не накапливая ее на складах.

У них не хватает самих баллистических ракет. Сбитые ракеты показывают, что они собраны буквально несколько дней назад: например, сборка завершилась 3 ноября, а 10-го ее уже запустили. Они используют абсолютно свежие боеприпасы прямо с конвейера. Наши санкции оказались гораздо эффективнее западных,

– отметил Константин Криволап.

Также эксперт сообщил, что специальное подразделение ВСУ еженедельно уничтожает по 1–2 пусковые установки комплекса "Искандер". Сейчас вблизи границ Украины их насчитывается примерно 35–40 единиц. Параллельно враг регулярно теряет переоборудованные для нанесения ударов по наземным целям комплексы С-300 и С-400 вместе с дефицитными командными машинами и подготовленными экипажами.

Из-за нехватки наземных комплексов оккупанты вынуждены делать ставку на крылатые ракеты воздушного базирования. Как отметил аналитик, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 россияне ранее пытались беречь, однако Владимир Путин приказал поднимать самолеты в воздух, несмотря на износ техники и исчерпание моторесурса.

Защита переправ через Днепр в Киеве

Комментируя попытки захватчиков наносить удары по инфраструктуре столицы, аналитик отметил, что враг стремится повредить полотно и обшивку сооружений, чтобы заблокировать автомобильное движение. В то же время разрушить несущие конструкции мостов имеющимися у оккупантов средствами крайне сложно. Эксперт призвал городские власти подготовить альтернативные маршруты переправы между левым и правым берегами.

Если строить понтонные переправы сложно, то соорудить простые причалы гораздо быстрее и проще. Плавсредств хватает, даже из Херсона и Николаева готовы передать катера. Лодки можно распределить вдоль Днепра, чтобы не было скопления, а проблема зимнего замерзания воды легко решается с помощью ультразвуковых установок и буксиров-ледоколов,

– отметил специалист.

Кроме того, успешная боевая деятельность украинских пилотов на истребителях F-16, Mirage и МиГ-29, которые научились сбивать крылатые ракеты и реактивные БПЛА, уже заставляет военных из стран НАТО пересматривать устаревшие оборонные стандарты.

Какие угрозы остаются для Украины

Несмотря на дефицит отдельных видов вооружения, Россия сохраняет возможность наносить массированные удары по украинским городам и критической инфраструктуре. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что во время массированной атаки 20 ноября противник выпустил 111 ракет и сотни дронов, нацеливаясь преимущественно на подстанции и столичные мосты.

Поэтому важными остаются не только усиление противовоздушной обороны, но и системное уничтожение средств поражения и пусковых установок противника. В то же время боевой опыт украинской авиации становится важным ресурсом для укрепления обороны Украины. А поиск альтернативных способов транспортного сообщения через Днепр может стать важным элементом устойчивости столицы в случае новых атак на мосты.