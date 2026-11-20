Противнику суттєво бракує балістики внаслідок влучних ударів українських сил по виробничих потужностях ВПК Росії, зокрема підприємствах із випуску каучуку та порохових шашок. Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Ракети просто з конвеєра та залишки "Іскандерів"

Аналітик зауважив, що дефіцит високоточного озброєння змушує росіян одразу застосовувати продукцію без накопичення на складах.

У них не вистачає самих ракет балістичних. Збиті ракети показують, що вони зібрані буквально кілька днів тому: наприклад, збірка завершилася 3 листопада, а 10-го її вже запустили. Вони використовують абсолютно свіжі боєприпаси безпосередньо з конвеєра. Наші санкції виявилися набагато ефективнішими за західні– зазначив Костянтин Криволап.

Також експерт повідомив, що спеціальний підрозділ ЗСУ щотижня знищує по 1–2 пускові установки комплексу "Іскандер". Зараз поблизу кордонів України їх налічується приблизно 35 – 40 одиниць. Паралельно ворог регулярно втрачає перероблені для ударів по землі комплекси С-300 та С-400 разом із дефіцитними командними машинами й підготовленими екіпажами.

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Через брак наземних комплексів окупанти змушені робити ставку на крилаті ракети повітряного базування. Як зазначив аналітик, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 росіяни раніше намагалися берегти, проте Володимир Путін наказав підіймати борти без огляду на зношення техніки та вичерпання моторесурсу.

Захист переправ через Дніпро в Києві

Коментуючи намагання загарбників завдавати ударів по столичній інфраструктурі, аналітик зазначив, що ворог прагне пошкодити полотно та обшивку споруд, аби заблокувати автомобільний трафік. Водночас зруйнувати тримальні конструкції мостів наявними в окупантів засобами вкрай важко. Експерт закликав міську владу підготувати альтернативні маршрути переправи між лівим та правим берегами.

Якщо будувати понтонні переправи складно, то зробити прості причали набагато швидше й простіше. Плавзасобів вистачає, навіть із Херсона й Миколаєва готові передати катери. Кораблики можна розосередити вздовж Дніпра, щоб не було скупчення, а питання зимового замерзання води легко вирішується ультразвуковими установками та буксирами-криголамами– зазначив фахівець.

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Крім цього, успішна бойова робота українських пілотів на винищувачах F-16, Mirage та МіГ-29, які навчилися ліквідовувати крилаті ракети й реактивні БпЛА, уже змушує військових із країн НАТО переглядати застарілі оборонні стандарти.

Які загрози Україні залишаються

Попри дефіцит окремих видів озброєння, Росія зберігає можливість завдавати масованих ударів по українських містах і критичній інфраструктурі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час масованої атаки 20 листопада ворог випустив 111 ракет і сотні дронів, цілячись переважно по підстанціях та столичних мостах.

Тому важливими залишаються не лише посилення протиповітряної оборони, а й системне знищення засобів ураження та пускових установок противника. Водночас бойовий досвід української авіації стає важливим ресурсом для посилення оборони України. А пошук альтернативних способів транспортного сполучення через Дніпро може стати важливим елементом стійкості столиці в разі нових атак на мости.