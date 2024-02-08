Задержки в предоставлении военной помощи от Запада усугубляют дефицит боеприпасов у Вооруженных Сил Украины. Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, как украинским военным можно достичь паритета по БК на фронте.

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"Чем компенсировать? Высокоточной контрбатарейной борьбой, чем на самом деле и компенсируем. В этой части мы на порядок опережаем противника. Таких систем как AN/TPQ-36 и бронированной машины Cobra у врага вообще нет. Именно поэтому держимся. На их количество мы отвечаем точностью, а особенно боеприпасами М-982 Excalibur", – отметил военный эксперт.

С мая по сентябрь 2023 года Силы обороны FPV-дронами уничтожили более 3600 артустановок россиян – это 50 артиллерийских бригад. Только несимметричными ответами сейчас можно достичь паритета на поле боя.

AN/TPQ-36 Firefinder – подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Предназначена для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков, обеспечения контрбатарейного огня, а также может использоваться для корректировки артиллерийского огня своих подразделений.



Otokar Cobra – это турецкая полноприводная боевая бронированная машина с колесной формулой 4х4. Кроме превосходной мобильности, Cobra также имеет высокий уровень защиты от баллистических, минных и самодельных взрывных устройств. Обеспечивает высокую производительность в самых сложных рельефах и климатических условиях.



M982 Excalibur – высокоточный артиллерийский снаряд калибром 155 миллиметров. Он имеет поразительную дальность и погрешность в несколько метров благодаря системе наведения с инерционной и спутниковой навигации. Excalibur предназначается для ведения огня по стационарным целям с известными координатами.

Откуда возник дефицит БК

То, что Европа наращивает усилия – очень хорошая новость. К сожалению, она не сможет ускориться в производстве снарядов или другого оружия. Никто не ожидал, что Россия вернет тип боевых действий в Первую мировую войну, когда именно артиллерийские боеприпасы определяли судьбу крупных операций.

Артиллерия стала главной после Второй мировой войны. В то же время американцы, которые несут до 80% военных расходов НАТО, сосредоточились на выработке ракет самых разнообразных классов от BGM-109 до AGM14 Hellfire.

И внезапно началась война в Украине, которая почти на 95% артиллерийская. У России на момент вторжения было более 20 миллионов снарядов на складах, а производят ежемесячно около 130 тысяч. При этом США имели 2,5 миллиона боеприпасов, а Европа только осенью 2023 года вышла на показатели в 50 тысяч снарядов в месяц.

Нехватка снарядов у Украины на фронте