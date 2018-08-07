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Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать

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Что значит дефолт для государства и граждан
Что значит дефолт для государства и граждан / 24 канал

Украина достаточно прочно села на мель международных кредитных обязательств. Переговорные "карусели" с Международным валютным фондом уже третий год угрожают нашей стране дефолтом. Звучит это примерно как "конец света". Но по факту его не означает.

Что такое дефолт

Дефолт простым языком – невыполнение обязательств. Это состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не выплачивает свои долги или платежи, нарушает платежные обязательства перед кредитором, неспособен производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять иные условия договора займа. Дефолт может произойти у государства-заемщика, предприятия и даже у физического лица. Но сейчас этот термин употребляют именно как обозначение отказа центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

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Есть разница между понятиями: дефолт – невыполнение финансовых обязательств, неплатежеспособность – невозможность выплачивать обязательства, банкротство – признанная хозяйственным судом финансовая несостоятельность.

Выделяют также технический дефолт – означает определенные проблемы у заемщика, невыполнение определенных обязательств, но с возможностью устранить эти проблемы чуть позже, и полный дефолт – означает фактическую неспособность выплачивать финансовые обязательства.

Что означает дефолт для государства

Ничего хорошего с точки зрения экономической и политической деятельности государства. Дефолт обещает:

– мировую изоляцию страны;
– арест иностранных активов государства;
– невозможность осуществления дополнительных заимствований средств на мировом рынке ссудных капиталов;
– наложение квот и ограничений на торговлю и инвестирование в страну.

Причем последствия технического дефолта государство преодолевает 2-3 года, полного – до 10 лет.

Но дефолт не означает, что государство будет ликвидировано либо реорганизовано. Даже топ-менеджмент страны не обязательно (а в наших условиях – совсем необязательно) уйдет в отставку после дефолта. Все проблемы будут решаться силами налогоплательщиков. Собственно, налогами, которые останутся основным источником финансирования для государства.

Дефолт и люди

Граждане не почувствуют мгновенного влияния дефолта на свою жизнь. Самое страшное – паника. Когда люди начинают массово запасаться продуктами, скупать валюту, недвижимость, тем самым провоцируя давление и на цены, и на курс гривны к доллару. Поэтому паниковать даже в случае объявления дефолта – не стоит. Как говорил персонаж одного мультика – "Мы будем жить!".

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Среди крупнейших проблем, которые может создать дефолт – невозможность привлечения внешнего капитала, в том числе – частного. Это опасно для бизнеса, не дает возможности развиваться предприятиям, а следовательно – может увеличить уровень безработицы.

Также дефолт заставит затянуть пояс на государственном бюджете – вполне возможно сокращение социальных госпрограмм, уменьшение льгот. Но пенсии выплачивать не перестанут. Правда, для этого смогут запустить "станок", следовательно, национальная валюта обесценится. Ну, и о повышении "минималки", конечно, никакой речи.

Дефолт в других странах

Украина далеко не первая страна, оказавшаяся под дамокловым мечом дефолта. В "шкуре" стран, уже объявивших дефолт, побывали: Мексика в 1994 году, Россия в 1997-1998 годах, Уругвай в 2003-м, Греция в 2015-м, а Аргентина объявляла дефолт целых 8 раз.

Более того, дефолт – это не веяние современности. Например, король Испании Филипп II "отметился" в истории, в XVI веке, 4-мя дефолтами.

Вероятность дефолта для Украины

Это очередная вероятность, можно сказать. Как уже упоминалось – международное кредитование от МВФ спасает Украину от дефолта. Но за очередной транш украинская власть всегда "борется", не желая покорно выполнять все, что требует международный кредитор. Экономисты говорят – да, если МВФ денег не даст, дефолт возможен. Но пока что надежда есть.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Деньги Публикации Статьи Финансы Транш МВФ Долговой кризис
Источник: 24 канал
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