Реальная угроза путинской системе: российский политолог оценил перспективы партизан

Легион "Свобода России" может перевернуть историю созидания всей России. Впрочем, для этого ее участникам следует проявлять еще и политическую активность.

У русских партизан есть потенциал. Об этом 24 Каналу рассказал Аббас Галлямов – российский оппозиционный политолог.

Смотрите также Все в защиту Рублевки: как атака дронов на Москву показала, что Россия абсолютно беззащитна

Какие перспективы у партизан

Аббас Галлямов объяснил, что партизанское движение в России может нести угрозу кремлевским властям, правда до конца не понятно, на что оно способно. Их вхождение в Белгород заслуживает уважения, на Брянщине был неуверенный дебют.

Если они продолжат движение в этом же направлении, то в следующий раз их будет не 100 человек, а 10 тысяч, то они реально могут захватить и создадут на территории России новое государство,

– подчеркнул он.

Для этого им не нужно будет увлекать сам Кремль. Будет достаточно того, что на территории России сформируется та же Россия, но уже без Владимира Путина.

"Это приведет к мощному кризису и с большой вероятностью может закончиться отставкой Путина", – добавил политолог.

В таких условиях система, которую так усердно строил российский диктатор, разрушится и не сможет восстановиться.

Аббас Галлямов рассказал, на что способны российские партизаны: смотрите видео

Как партизаны смогут добиться успеха

Оппозиционный политолог заметил, что революции не всегда начинались в столицах стран, а легион "Свобода России" может еще раз это доказать.

"Если они и дальше будут так неэффективно организовывать свою политику и политическое присутствие, возможно, ничем весомым это не закончится", – пояснил он.

Если легионовцы прибавят к военной эффективности еще и политическую активность, наладят отношения с оппозицией, найдут союзников и будут формировать институты власти, то вполне смогут возглавить власть.

Деятельность партизан в России: последние новости