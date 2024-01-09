Дубинского будут судить за подделку удостоверения для выезда за границу
Украинского депутата будут судить за то, что он мог внести ложные сведения в официальные документы. Впоследствии, на их основе, выехал за границу.
Ни ГБР, ни Офис генпрокурора не называют имени депутата. Однако ведомства описали дело Александра Дубинского, о котором ранее уже писали СМИ.
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Что известно о передаче дела Дубинского в суд
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога. Расследование установило, что депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу,
– заявили в Офисе генпрокурора.
Вышеупомянутая статья предусматривает штраф 34 – 68 тысяч или ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
В Офисе генпрокурора рассказали, что, согласно данным следствия, нардеп:
- подготовил заявление от своего имени на имя министра здравоохранения Украины, в котором просил предоставить ему документы, необходимые для пересечения государственной границы Украины из-за срочной необходимости сопровождать своего отца на лечение;
- получив документы, нардеп пересек границу сам на следующий день после выезда за границу отца. Дальше отец вернулся в Украину гораздо раньше, чем нардеп.
Дубинский в свою очередь был за границей более месяца. Он отдыхал, ведь, согласно следствию, дважды посетил Италию, Хорватию и Испанию.
В частности, в Испании останавливался в двух отелях – в Барселоне и в ее пригороде.
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Что известно о деле Дубинского
- 8 августа 2023 года народному депутату сообщили о подозрении по факту подделки документов для выезда за границу. Речь шла о "липовых" документах якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Сам нардеп говорил во время обысков у себя дома, что якобы это "политическое преследование".
- Уже 10 августа Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения скандальному нардепу Александру Дубинскому в виде личного обязательства. Также он должен был носить электронный браслет. 10 ноября 2023 года следствие завершило расследование в отношении Дубинского.
- Однако Дубинскому также впоследствии сообщили о подозрении в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста и в государственной измене из-за вероятной работы на военную разведку России.