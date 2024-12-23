Дубинский больше никому не нужен, для олигархов он теперь –"чемодан без ручки", – Буряченко

Обвиняемый в государственной измене нардеп Александр Дубинский под оперативным псевдонимом "Буратино" больше не интересен ни украинским олигархам, ни российским кураторам, по чьему заказу старательно распространяет пропаганду.

Об этом написал Алексей Буряченко, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин", информирует 24 Канал.

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Буряченко заявил, что Дубинский активизировался не случайно – чем ближе к завершению горячей фазы войны, тем ближе новый политический сезон. Находясь в СИЗО, он дискредитирует политическое руководство Украины, называет президента Зеленского нелегитимным, пытается подорвать отношения Украины с партнерами. Его тезисы регулярно перекликаются с российской пропагандой. По данным СМИ, он даже готовил "масштабную медийную спецоперацию по дискредитации" Государственного бюро расследований.

Впрочем, как бы ни старался Дубинский "Буратино", ценность в глазах своих покровителей он окончательно потерял, считает Буряченко. Для олигархов нардеп стал "чемоданом без ручки с явно пророссийским привкусом", а связи с ним – слишком рискованными и неоправданными.

Коломойский, как, кстати, и любой другой олигарх, должен понять одну очевидную вещь, что "зажженные агенты" никакой добавленной стоимости, кроме проблем, уже не принесут. Более того, убежден, что в интересах эпатажного днепропетровского олигарха, который, к слову, сейчас также в СИЗО, максимально быстро и, желательно, публично разорвать все связи с Дубинским, который явно тянет его на дно "общей историей",

– считает эксперт.

По его мнению, теперь, когда у Дубинского не осталось влиятельных покровителей, ничто не должно помешать правоохранительным органам привлечь его к ответственности.

"Систематическое расшатывание общественного мнения на чувствительных темах персонажей подобных агенту "Буратино" не должны обходить вниманием наших силовиков и жесткая реакция на подрыв государственного суверенитета и основ национальной безопасности должна стать сигналом для других. Ведь дискредитировать государство, распространять нарративы Кремля и откровенную дезинформацию ни во время войны, ни после ее завершения, никто не даст", – убежден Буряченко.

Коротко о деле Дубинского

13 ноября 2023 года Дубинскому было объявлено подозрение в государственной измене. По данным следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, которую сформировало Главное управление разведки генштаба вооруженных сил России.

До этого Дубинский уже получал подозрения в служебном подлоге для выезда за границу, а также в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Суд арестовал имущество нардепа более 20 квартир и 15 автомобилей.