Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков был арестован российскими правоохранителями и помещен в московское СИЗО "Лефортово". Аналитики американского Института изучения войны отметили, что российская прокуратура засекретила расследование дела против экс-офицера ФСБ.

В то же время аналитики отметили, что поклонники Гиркина видят в засекречености этого дела "цензуру". Они также требуют у Кремля освободить террориста из-под стражи.

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Россия засекретила дело Гиркина

Аналитики отметили, что адвокат Гиркина Александр Молохов заявил, что материалы, имеющие отношение к делу Гиркина, оказались под грифом "совершенно секретно". Однако, в конце концов, он отказался комментировать дальнейшее развитие действий, чтобы не нарушать подписки Гиркина о неразглашении.

В то же время в американском Институте изучения войны сказали, что сторонники Гиркина продолжали призывать к началу движения с требованием освободить Гиркина политическими средствами и утверждали, что террорист является политзаключенным.

Жена Гиркина Мирослава Регинская в публичном письме обратилась непосредственно к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить Гиркина,

– подчеркнули аналитики.

Жена Гиркина также отметила, что арест Гиркина был либо попыткой заслужить неназванных чиновников, либо попыткой цензуровать правду о ситуации на передовой.

Что известно о задержании Игоря Гиркина