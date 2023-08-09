ВАКС закрыл дело против скандального "Слуги народа" Камельчука: в чем причина

Апелляционная палата ВАКС 9 августа закрыла дело скандального нардепа из "Слуги народа" Юрия Камельчука. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов депутата и закрыл уголовное производство по сроку давности.

Камельчуку сообщили о подозрении в декабре 2022 года. Уголовное производство было открыто из-за недостоверного декларирования.

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Дело Камельчука закрыли по сроку давности

Во вторник, 9 августа Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривала ходатайство адвокатов "Слуги народа" Камельчука об освобождении его от уголовной ответственности из-за недостоверного декларирования. Кроме того, сторона защиты настаивала на том, чтобы дело было закрыто по основаниям истечения сроков давности.

Коллегия судей рассмотрела апелляцию и приняла решение о закрытии дела. Известно, что его приняли Даниила Черненькая, Инна Калугина и Вера Михайленко. Как отметили в ВАКС, окончание срока давности и наличие ходатайства от участников дела являются безумным основанием для освобождения от ответственности и закрытия производства.

Дело Камельчука: что известно

НАБУ и САП обвиняли Камельчука во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. В частности, он якобы скрыл квартиру на Печерске, арендованную в течение двух лет. Стоимость квартиры составляет более 3,6 миллиона гривен.

Кроме того, нардеп якобы не указал данные о непогашенном кредите перед "ПриватБанком" на сумму 48,8 тысячи долларов. В НАБУ объясняли, что кредит нужно обязательно внести в декларацию, поскольку он превышал 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

ВАКС 16 марта 2023 года рассматривал дело о недостоверном декларировании Камельчука. Тогда нардепа оправдали в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления. САП после заседания заявила, что будет оспаривать приговор.

Камельчук почти не появлялся на заседании суда, когда рассматривали его дело. Он оправдывался "командировками" и плохим самочувствием. За неявку в суд "Слугу народа" даже штрафовали.

Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.