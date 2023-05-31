Якобы "оставили друзья": Князев выдвинул новое предположение о найденных у него дома деньгах

Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев попытался оправдаться за деньги, обнаруженные у него дома правоохранителями. По его словам, эти средства принадлежали ему.

Князев подчеркнул, что эту сумму якобы оставили на продолжительное время его друзья. Кроме этого, он также попросил суд "смягчить свою меру пресечения".

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Что сказал Князев о найденных у него дома деньгах

Экс-председатель Верховного Суда сказал, что это были деньги семьи бизнесменов, которые будто бы попросили его придержать эту сумму, пока они будут отдыхать за границей.

Это подтверждается соответствующими доказательствами,

– подчеркнул он.

К тому же судья жаловался, что не имеет мобильного телефона, чтобы позвонить своей семье. Однако адвокатам удалось связаться с его близкими, чтобы попросить их подать новые обращения в суд.

Экс-председатель Верховного Суда просит уменьшить сумму денежного залога

Князев также настаивал, чтобы ему уменьшили размер назначенного денежного залога. Судья считает, что сумма в 107,36 миллиона гривен слишком велика для него и он не сможет ее выплатить.

В заключение он подчеркнул, что между "суммой в 300 прожиточных минимумов", которую ему якобы должен был назначить суд и имеющимся залогом "лежит большая пропасть".

Что известно о деле Всеволода Князева

В середине мая правоохранители с НАБУ разоблачили тогда еще председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов. Эту сумму он, вероятно, получал от людей, которые выступали за решение суда в пользу украинского олигарха Константина Жеваго.

Впоследствии правоохранители задержали экс-главу ВС. Тогда пленум Верховного Суда выразил свое недоверие Князеву. Это решение было поддержано 140 судьями.

Сам Князев свою причастность к неправомерному получению денег не признает. По его словам, эти средства принадлежали не ему.

В НАБУ и САП подчеркнули, что только наличными им удалось изъять около полумиллиона долларов США. Пока они устанавливают источник происхождения этой суммы.