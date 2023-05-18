Дверь была открыта, а деньги – не его: Князев удивил объяснениями относительно взятки
Источник:Центр противодействия коррупции
Владимир Князев удивительно себя повел во время заседания Высшего совета правосудия. Бывший председатель Верховного Суда попытался убедить всех в своей невиновности и предложил любопытное объяснение.
Подозреваемый во взяточничестве Всеволод Князев попытался себя оббелить. 18 мая он дал оригинальное объяснение по поводу денег, передает 24 Канал.
Читайте также Полмиллиона зарплаты – достаточно, – Юрчишин сказал, как побороть взяточничество среди судей
Как Князев попытался выкрутиться из ситуации
Бывший глава Верховного Суда заявил, что фактически любой может зайти в его кабинет, потому что это помещение не является режимным объектом. По словам Князева, к нему на рабочее место могли приходить разные лица и просто оставлять деньги на хранение. Бывший судья добавил, что среди этих людей были и его коллеги.
Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного Суда. У меня в кабинете они просто хранились,
– сказал он.
Что решил ВСП в отношении судьи-коррупционера
В четверг Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Князева. Такое решение было поддержано 14 членами коллегиального органа. Это позволило Специализированной антикоррупционной прокуратуре подать соответствующее ходатайство в Высший антикоррупционный суд Украины.
Больше деталей о коррупционном скандале
- Князева обвиняют в получении 3 миллионов долларов от людей, желающих добиться судебного решения в пользу олигарха Константина Жеваго. Его разоблачили на взяточничестве работники НАБУ, однако сам экспредседатель Верховного Суда считает свое задержание неправомерным.
- Юристка Елена Щербан в разговоре с 24 Каналом объяснила, что делает ситуацию с Князевым такой особенной. Кроме этого, правозащитница предположила, что другие судьи ВС тоже могут получить подозрения.
- 24 Канал также пообщался с политологом Николаем Давидюком. Эксперт объяснил, на какую проблему украинской судебной системы указало дело Князева.