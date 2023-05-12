Недолго радовался Труханов: на мэра Одессы снова надели электронный браслет
Источник:Думская
Мэр Одессы Геннадий Труханов был замечен с электронным браслетом на ноге. После выхода из СИЗО под залог его носка стала обязанностью для чиновника.
За Труханова внесли залог в размере более 13 миллионов гривен 5 мая. Уже на следующий день, 6 мая, мэр Одессы был замечен в городе во время прогулки.
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Мэр Одессы теперь ходит с электронным браслетом
Сегодня в Одессе в Прохоровском сквере прошла церемония открытия Аллеи праведников мира – одесситов разных национальностей, спасавших в годы Второй Мировой войны евреев от гибели в немецких концлагерях. Торжества посетил и Труханов, возложивший букет цветов возле мемориала.
Труханов посетил церемонию открытия / Фото Думская
Журналисты заметили, что у Труханова на ноге был новый электронный браслет. После ухода под залог он обязан его носить.
На ноге у мэра Одессы был электронный браслет / Фото Думская
Суд обязал Труханова носить электронный браслет / Фото Думская
Кроме ношения электронного браслета, на Труханова суд возложил следующие обязанности:
- сдать загранпаспорт;
- прибывать по каждому требованию в суд;
- не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;
- сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда.
Дело Труханова: что известно
- В сентябре 2016 года Одесский горсовет купил за 185 миллионов гривен здание обанкротившегося завода "Краян". Частная компания, у которой приобрели завод, заплатила за комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен. В НАБУ и САП зафиксировали, что произошли фиктивные продажи. Как следствие – Труханов незаконно мог завладеть суммой более 92 миллионов гривен.
- Первый суд по делу прошел в 2019 году, однако всех подозреваемых оправдали. В 2021 году Апелляционная палата ВАКС упразднила предыдущее решение суда и дело снова начали расследовать.
- В апреле 2023 года ВАКС изменил меру пресечения городскому голове Одессы Труханову и назначил залог более 30 миллионов гривен.
- 4 мая мэра Одессы взяли под стражу с альтернативой выходу под залог. Суд определил размен залога – 13,42 миллиона гривен.
- Уже на следующий день, 5 мая, депутат промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцура внес залог за Труханова.