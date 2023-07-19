С мэра Одессы Труханова сняли электронный браслет: в чем причина
Источник:САП
Весной 2023 года одесского мэра Геннадия Труханова как подозреваемого по делу "Краяна" обязали носить электронный браслет. Когда прошло два месяца, срок действия обязанностей у обвиняемого закончился, поэтому устройство с ноги главы города сняли.
Срок действия у обвиняемого истек 5 июля. Случилось это из-за того, что суд не продлил сроки обязанностей, возложенных на мэра Одессы.
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Суд не успел рассмотреть ходатайство
Как отметили в структурном подразделении Офиса генпрокурора, прокурор САП обратился в ВАКС с ходатайством о продлении сроков обязанностей Труханова еще 16 июня. Однако суд так и не успел рассмотреть ходатайство в соответствующие сроки.
Коллегия судей ВАКС не рассмотрела ходатайство прокурора САП о продлении обязанностей, возложенных на одного из обвиняемых по делу одесского "Краяна", а именно городского голову Одессы,
– подчеркнули в САП.
Несмотря на это, сегодня решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о повторном наложении процессуальных обязанностей на Геннадия Труханова. А вскоре, 26 июля, состоится следующее заседание по делу "Краяна". Соответственно не известно, сколько времени мэр Одессы пробудет без устройства.
Носил браслет два месяца
Отметим, что суд изменил меру пресечения городскому голове Одессы еще в апреле. Вместо личного обязательства его обязали носить электронный браслет, а также внести залог более чем в 30 миллионов гривен.
Этот залог мэр не внес, поэтому 4 мая, как отметили в САП, Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения городскому голове Одессы. В тот день он, заслушав доводы сторон, применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 миллиона гривен залога. Труханова заключили под стражу сразу в зале суда.
Через несколько дней после этого за главу города таки внесли залог. Следовательно, на него были возложены процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.
Заметим, что кроме ношения браслета Геннадий Труханов должен был:
- прибывать по каждому требованию в суд,
- сдать загранпаспорт и не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда,
- сообщать суд об изменении своего места жительства и работы,
- воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда.
Что известно о деле "Краяна"
- В 2016 году, по данным следствия, Одесский горсовет купил здание обанкротившегося завода "Краян" за 185 миллионов гривен. Частная компания, у которой приобрели завод, заплатила за комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.
- После этого детективы НАБУ и САП зафиксировали, что фирма-продавец попыталась перечислить средства от продажи другой компании с признаками фиктивности.
- Обвиняемыми по делу стали не только Геннадий Труханов, но и другие должностные лица. Из-за продажи городу админздания бывшего завода по заведомо завышенной цене, как считает обвинение, община понесла убытки в 185 миллионов гривен. Самого Труханова обвиняют в том, что он незаконным путем мог завладеть суммой более 92 миллионов гривен.
- 9 июля 2019 года состоялся суд, на котором всех фигурантов дела оправдали. Однако САП обжаловала приговор в Высшем антикоррупционном суде.
- В феврале 2021 года Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Геннадию Труханову и другим обвиняемым. Поэтому дело "Краяна" рассматривают во второй раз.