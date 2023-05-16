Суд оставил в силе решение о Труханове о залоге в 13 миллионов гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. В начале заседания городской голова отозвал собственную апелляционную жалобу об отмене меры пресечения.

В то же время прокуроры ходатайствовали об увеличении размера залога до 50 миллионов гривен. Сторона обвинения объясняла это тем, что при установлении залога в размере 13 миллионов не были учтены активы и материальное состояние Труханова и его родственников.

Обратите внимание Не долго радовался Труханов: на мэра Одессы снова надели электронный браслет.

Труханов заявил о политическом преследовании

Адвокат Труханова Александр Лысак выступил против ходатайства прокуроров и заявил, что назначенный судом залог достаточен. Сам мэр Одессы заявил, что часть его активов арестована и не может быть использована для залога, а активы его дочери – это средства отдельной семьи и он не желает их брать.

В то же время, дело он назвал "политическим преследованием". Когда же судьи отметили, что с 2016 года в Украине сменились власти, Труханов заявил, что якобы его преследователи до сих пор на своих должностях. Также, по его словам, сторона обвинения хотела назначить неподъемную сумму залога, чтобы мэр Одессы оказался под стражей и этим "воспользовались политические оппоненты".

Также Труханов подтвердил, что залог за него внес нардеп Танцура, но заявил, что это стало для него "неожиданностью".

После заседания Труханов заявил, что разочарован этим и выразил надежду на то, что в ближайшее время суд его оправдает.

Главное о деле Труханова