Оценили демарш: как теперь в России относятся к Пригожину

На днях главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "борьбу с военным руководством" России и начал поход на Москву. Быстро пройдя Ростов и Воронеж, бывший "повар Путина" уже через день свернул свою "операцию". Несмотря на такой одиозный сценарий, все эти события могут означать ослабление путинской власти.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист и публицист, экс-депутат госдумы Александр Невзоров. Он объяснил реакцию россиян на демарш вагнеровца.

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Позор Москвы

Все, кроме "безумных патриотов", оценили демарш Пригожина как позор Москве и ослабление путинского режима, отметил Невзоров. Трещины внутри России сыграли бы на руку украинским военным, которые героически отвоевывают оккупированные территории.

Чтобы поддерживать какой-либо формальный порядок, России пришлось бы оттягивать с фронта несколько тысяч мобилизованных и контрактников. Они бы ничего не изменили, но Москва по инерции должна что-то сделать. Это сильно могло развязать руки и ускорить освобождение украинских земель,

– сказал оппозиционный журналист.

Александр Невзоров о демарше Пригожина: смотреть видео

Напомним, что вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о якобы ракетном ударе российскими войсками по тыловым позициям наемников. По его словам, им руководил непосредственно Шойгу. По первым результатам похода, вагенровцам вроде бы удалось захватить военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вечером 24 июня Пригожин заявил, что сворачивает свою "операцию", чтобы "не пролилась кровь" и возвращается со своими группами в полевые лагеря.

Предварительно Владимир Путин назвал такие действия "внутренним предательством" и приказал ликвидировать вагнеровцев, устроивших мятеж против власти. Он говорил с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко, который вышел на связь с Пригожиным и предложил ему "совершенно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации".

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