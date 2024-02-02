Трудно понять, – в Госдепе отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне"
Источник:Госдеп США
На днях Владимир Путин снова начал угрожать Украине созданием "демилитаризованной зоны". В Госдепе США отреагировали на такие циничные заявления российского президента.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что если бы Россия действительно хотела демилитаризации, то вывела бы войска с территории Украины. В противном случае реализация этого просто невозможна.
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США о российских угрозах
Мэтью Миллер на брифинге отреагировал на заявление российского президента Владимира Путина о "демилитаризованной зоне" между Украиной и Россией.
Мне трудно понять, как демилитаризованная зона между Россией и Украиной будет реализована. Трудно иметь демилитаризованный очаг, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы,
– сказал он.
Он напомнил, что Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину. По мнению Миллера, если Кремль действительно был заинтересован в демилитаризованной зоне, то мог бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска.
Россия и война в Украине
- Владимир Путин 31 января во время встречи со своими "доверенными лицами" заявил об идее "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, которая якобы должна сделать оккупированную территорию недосягаемой для артиллерийских обстрелов. Российские военкоры убеждают, что для этого нужно движение на Николаев и Одессу.
- В ISW убеждены, что эти заявления не являются отклонением от заявленных военных целей. Путин такой пропагандой желает приостановить военную помощь Украине и заставить Запад согласиться на переговоры на условиях Кремля.
- Путин также подчеркнул российские наступательные усилия вблизи Авдеевки, чтобы показать успехи, которых якобы достигла российская армия. Однако, как отметили в ISW, оккупанты добились там незначительных успехов. Темп наступления значительно ниже, чем во время первых волн наступлений осенью 2023 года.