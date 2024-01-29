Сколько нужно отслужить, чтобы демобилизоваться: объяснение Минобороны
В настоящее время в Украине готовят новый законопроект о мобилизации, в котором, в частности, будут расписаны правила увольнения с военной службы. Какая ситуация с демобилизацией сейчас и каких изменений ждать в 2024 году, читайте дальше.
Согласно действующему законодательству, украинские защитники не могут демобилизоваться во время действия военного положения. Они имеют только право на 30-дневный отпуск и дополнительные выходные в связи с рядом обстоятельств. Впрочем, власти обещают изменить эту ситуацию.
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Каких изменений ждать
Минобороны дорабатывает новый законопроект, который закрепит за военнослужащими право на демобилизацию. Ожидается, что его рассмотрят в Верховной Раде в первую неделю февраля.
Законопроект предусматривает, что военные непрерывно прослужившие 36 месяцев смогут уволиться со службы. В Минобороны считают, что этого срока достаточно для того, чтобы подготовить резервы на замену.
Кроме того как отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в проекте прописано увольнение военных срочной службы, людей, которые по состоянию здоровья должны иметь возможность уволиться.
Какие сроки службы действуют сейчас
На сегодняшний день закон позволяет демобилизовать только тех:
- кому исполнилось 60 лет
- кто имеет проблемы со здоровьем и есть соответствующее решение ВВК
- кого приговорили к наказанию в виде ограничения или лишения свободы.
Мобилизированные военные срочники а также контрактники во время военного положения остаются на военной службе до конца военного положения, до демобилизации или пока не появится основание для увольнения.
В то же время контрактники, не являющиеся гражданами Украины, могут уволиться по собственному желанию.
Для солдат сержантов и офицеров, имеющих профессиональное образование, срок службы установили не менее 5 лет. Во время военного положения срок службы у них такой:
- до 12 месяцев – лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра
- до 18 месяцев – солдаты и матросы сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях
- до трех лет – контрактники ВСУ, которые служат рядовыми от трех до пяти — те, кто служат сержантами и старшинами.
- от 24 до 60 месяцев – граждане которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;
- 5 лет – для военнослужащих окончивших заведения профессионального высшего военного образования высшие военные учебные заведения военные учебные подразделения заведений высшего образования и получили уровень профессионального предвыборного военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского составая;
- 12 - 60 месяцев – другие граждане.