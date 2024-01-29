Сколько нужно отслужить, чтобы демобилизоваться: объяснение Минобороны

В настоящее время в Украине готовят новый законопроект о мобилизации, в котором, в частности, будут расписаны правила увольнения с военной службы. Какая ситуация с демобилизацией сейчас и каких изменений ждать в 2024 году, читайте дальше.

Согласно действующему законодательству, украинские защитники не могут демобилизоваться во время действия военного положения. Они имеют только право на 30-дневный отпуск и дополнительные выходные в связи с рядом обстоятельств. Впрочем, власти обещают изменить эту ситуацию.

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Каких изменений ждать

Минобороны дорабатывает новый законопроект, который закрепит за военнослужащими право на демобилизацию. Ожидается, что его рассмотрят в Верховной Раде в первую неделю февраля.

Законопроект предусматривает, что военные непрерывно прослужившие 36 месяцев смогут уволиться со службы. В Минобороны считают, что этого срока достаточно для того, чтобы подготовить резервы на замену.

Кроме того как отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в проекте прописано увольнение военных срочной службы, людей, которые по состоянию здоровья должны иметь возможность уволиться.

Какие сроки службы действуют сейчас

На сегодняшний день закон позволяет демобилизовать только тех:

кому исполнилось 60 лет

кто имеет проблемы со здоровьем и есть соответствующее решение ВВК

кого приговорили к наказанию в виде ограничения или лишения свободы.

Мобилизированные военные срочники а также контрактники во время военного положения остаются на военной службе до конца военного положения, до демобилизации или пока не появится основание для увольнения.

В то же время контрактники, не являющиеся гражданами Украины, могут уволиться по собственному желанию.

Для солдат сержантов и офицеров, имеющих профессиональное образование, срок службы установили не менее 5 лет. Во время военного положения срок службы у них такой: