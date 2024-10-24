Нардепы хотят демобилизовать мужчин 18 – 25 лет, но при определенном условии

В Раду внесли законопроект о демобилизации граждан моложе 25 лет. Соответствующий документ уже подали на рассмотрение комитета.

В карте законопроекта под номером 12147 говорится, что закон касается мобилизованных мужчин 18 – 25 лет, которые имели статус ограниченно годных в военное время до того, как этот статус отменили.

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Что известно

Нардепы выступают за то, чтобы увольнять таких граждан с военной службы в запас, если они не выразят желания продолжать военную службу.

К слову, 9 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации мужчин до 25 лет.

Тогда председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что людей в возрасте 18-25 лет, которых уже успели мобилизовать, не будут освобождать от службы. По словам чиновника, это могло бы привести к "обвалу" отдельных участков фронта.

Напомним, что против снижения мобилизационного возраста выступил экс-главком Валерий Залужный.

В то же время секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что призывной возраст должен стартовать по крайней мере с 20 лет. Сейчас, говорит нардеп, не хватает именно таких молодых людей.