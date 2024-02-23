Президент будет иметь право их уволить, – нардеп о демобилизации срочников

В пятницу, 23 февраля, Верховная Рада поддержала законопроект о демобилизации срочников. В дальнейшем президент Украины может принять решение об их увольнении.

Однако когда это будет – пока неизвестно. Это 24 Каналу отметил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

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"Там нет конкретных сроков. Там есть вопрос о тех, кто отслужил. После того, как мы проголосовали, президент будет иметь право их уволить. Когда это будет – неизвестно", – сказал он.

Постепенное решение

Роман Костенко объяснил, что на места демобилизованных срочников нужно найти и подготовить новых людей. На это нужно время. Тогда уже будет происходить увольнение со службы.

Освободив их, нам нужно найти и мобилизовать то количество людей. А это более 15 000, которые должны прийти и занять их места. Поэтому думаю, это будет какое-то постепенное решение. Еще нужно подготовить этих людей. И только потом уже будет какое-то увольнение,

– подчеркнул нардеп.

Демобилизация срочников: главное