Президент будет иметь право их уволить, – нардеп о демобилизации срочников
В пятницу, 23 февраля, Верховная Рада поддержала законопроект о демобилизации срочников. В дальнейшем президент Украины может принять решение об их увольнении.
Однако когда это будет – пока неизвестно. Это 24 Каналу отметил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.
Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
"Там нет конкретных сроков. Там есть вопрос о тех, кто отслужил. После того, как мы проголосовали, президент будет иметь право их уволить. Когда это будет – неизвестно", – сказал он.
Постепенное решение
Роман Костенко объяснил, что на места демобилизованных срочников нужно найти и подготовить новых людей. На это нужно время. Тогда уже будет происходить увольнение со службы.
Освободив их, нам нужно найти и мобилизовать то количество людей. А это более 15 000, которые должны прийти и занять их места. Поэтому думаю, это будет какое-то постепенное решение. Еще нужно подготовить этих людей. И только потом уже будет какое-то увольнение,
– подчеркнул нардеп.
Демобилизация срочников: главное
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что 24 ноября 2023 года на Ставке президент Владимир Зеленский предложил провести демобилизацию военнослужащих срочной службы. В то же время Данилов отметил, что срочники, которые хотят продолжить служить, могут заключить соответствующий контракт. Других демобилизуют.
- В четверг, 22 февраля, Зеленский сегодня внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников, который предлагает нормировать во время действия военного положения возможность увольнения в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной военной службы. В то же время сроки демобилизации в тексте законопроекта не указывают. В карте законопроекта было указано, что президент определил его как неотложный.
- Уже 23 февраля Верховная Рада проголосовала за норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев. Поддержали решение 319 народных депутатов. В тексте отмечается, что такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.