Однак коли це буде – наразі невідомо. Це 24 Каналу зауважив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.
Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково
"Там немає конкретних термінів. Там є питання про тих, хто відслужив. Після того, як ми проголосували, президент матиме право їх звільнити. Коли це буде – невідомо", – сказав він.
Поступове рішення
Роман Костенко пояснив, що на місця демобілізованих строковиків потрібно знайти та підготувати нових людей. На це потрібен час. Тоді вже буде відбуватись звільнення зі служби.
Звільнивши їх, нам потрібно знайти і мобілізувати ту кількість людей. А це понад 15 000, які мають прийти і зайняти їх місця. Тому думаю, це буде якесь поступове рішення. Ще потрібно підготувати цих людей. І тільки потім уже буде якесь звільнення,
– підкреслив нардеп.
Демобілізація строковиків: головне
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що 24 листопада 2023 року на Ставці президент Володимир Зеленський запропонував провести демобілізацію військовослужбовців строкової служби. Водночас Данілов наголосив, що строковики, які хочуть продовжити служити, можуть укласти відповідний контракт. Інших демобілізують.
- У четвер, 22 лютого, Зеленський сьогодні вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків, який пропонує унормувати під час дії воєнного стану можливість звільнення у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби. Водночас терміни демобілізації в тексті законопроєкту не вказують. У карті законопроєкту було зазначено, що президент визначив його як невідкладний.
- Вже 23 лютого Верховна Рада проголосувала за норму про відстрочку від подальшої мобілізації протягом 12 місяців. Підтримали рішення 319 народних депутатів. У тексті зазначається, що такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.