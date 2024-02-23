Однак коли це буде – наразі невідомо. Це 24 Каналу зауважив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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"Там немає конкретних термінів. Там є питання про тих, хто відслужив. Після того, як ми проголосували, президент матиме право їх звільнити. Коли це буде – невідомо", – сказав він.

Поступове рішення

Роман Костенко пояснив, що на місця демобілізованих строковиків потрібно знайти та підготувати нових людей. На це потрібен час. Тоді вже буде відбуватись звільнення зі служби.

Звільнивши їх, нам потрібно знайти і мобілізувати ту кількість людей. А це понад 15 000, які мають прийти і зайняти їх місця. Тому думаю, це буде якесь поступове рішення. Ще потрібно підготувати цих людей. І тільки потім уже буде якесь звільнення,

– підкреслив нардеп.

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