При каких условиях возможна демобилизация военного в 2025 году

Из закона о мобилизации изъяли пункт о демобилизации по инициативе Главнокомандующего ВСУ. Однако во время военного положения в Украине действует ряд оснований, согласно которым военного могут вернуть к гражданской жизни.

Об этом сообщает 24 Канал. Возможность демобилизации регулируется пунктом 12 статьи 26 Закона Украины о воинской обязанности и военной службе.

К теме Новый закон, выезд за границу и "бусификация": что изменилось в 2024 и какой будет мобилизация в 2025

Основания для демобилизации в 2025 году

Военные физически не могут стоять на фронте несколько лет подряд. Частично, но не глобально, эту проблему решает ротация. Но отдельного закона о демобилизации, который так необходим воинам, нет. Минобороны Украины разработало его, но для внедрения механизмов замены военных требуется определенное время.

Несмотря на это возвращение к гражданской жизни после прохождения военной службы возможно, если гражданин имеет документы, подтверждающие основания для демобилизации. Это может быть:

беременность – для женщин-военнослужащих ;

; отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в уходе продолжительностью, согласно медицинскому заключению, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста – для женщин-военнослужащих ;

; если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет – жена имеет право на демобилизацию;

имеет право на демобилизацию; если у военнослужащего на иждивении есть трое и более детей в возрасте до 18 лет. Это не касается тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

если военный/военная имеет ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, а второй из родителей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

если гражданин является усыновителем ребенка (детей), который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет,

если военнослужащий опекается или является приемным отцом, отцом-воспитателем, патронатным воспитателем, и имеет на содержании ребенка-сироту или ребенка лишенного родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

если военный воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, в случае отсутствия других лиц, которые обязаны его воспитывать;

если военнослужащий содержит совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

если гражданин воспитывает ребенка с тяжелыми болезнями и нуждается в паллиативной помощи, но которому не установлена инвалидность. В этом случае условием является отсутствие других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

если военный/военная должна осуществлять постоянный уход за женой/мужем из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

если гражданин должен осуществлять уход за женой/мужем из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у нее/него III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

если военнослужащий должен осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены/мужа, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению врачей;

если гражданин должен постоянно ухаживать за членом семьи второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой и второй степеней родства такого лица.

в случае, когда есть необходимость осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, при условии что за таким лицом не осуществляется попечительство (опека) другими лицами;

если близкие родственники военного (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

если близкому родственнику военного посмертно присвоено звание Герой Украины.

Напомним, Закон о демобилизации должен был определить четкие сроки службы для воинов, которые защищают Украину на фронте с февраля 2022 года. Однако было решено, что для этого разработают новый законопроект, который сейчас отложили до весны 2025 года.