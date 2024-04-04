Демобилизация военных: кто имеет право и сколько длится служба для разных категорий граждан

В Украине более двух лет продолжается полномасштабное вторжение России и действует военное положение. Часть наших защитников находятся на фронте с первого дня и ждут демобилизации.

Возможность увольнения со службы через 36 месяцев предусмотрена новым мобилизационным законопроектом. Соответствующую правку к документу поддержал Комитет по национальной безопасности, обороны и разведки. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил надежду, что на ближайшем заседании парламента этот законопроект уже вынесут в зал.

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Что предусматривает действующее законодательство

Сейчас, по закону, увольнение со службы не происходит во время действия военного положения. Исключения составляют случаи, описанные в статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Сколько длится служба солдат, сержантов и офицеров

Закон Украины предусматривает такие сроки службы:

- до 12 месяцев - лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

- до 18 месяцев - солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

- до трех лет - контрактники ВСУ, которые служат рядовыми, от трех до пяти - те, кто служат сержантами и старшинами;

- от 24 до 60 месяцев - граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

- 5 лет - для военнослужащих, которые закончили учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;

- 12-60 месяцев - другие граждане.

А что со срочниками

Стоит отметить, что военные срочной службы во время военного положения остаются на службе до:

- конца военного положения;

- демобилизации;

- пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

Какие бывают основания для увольнения со службы

По состоянию здоровья

26 февраля 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В то же время в поданном Зеленским варианте не было указано четких сроков демобилизации.

Военнослужащие имеют возможность демобилизоваться, если ВВК установила:

непригодность к военной службе с исключением с воинского учета;

непригодность к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.

Комиссия также может назначить лечение с обследованием через установленный промежуток времени.

По семейным обстоятельствам

Увольнение со службы по семейным обстоятельствам возможно:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет ;

; в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми заболеваниями, указанные в законе, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (мужа) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) среди лиц с инвалидностью I или II группы ;

; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы ;

; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которая по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

или за лицом, которая по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход; военнослужащие-женщины - в связи с беременностью ;

; военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста , а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет ;

; военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет ;

; пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет ;

; военнослужащие, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

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Как демобилизуются контрактники

Лица, заключившие контракт на прохождение военной службы, служат тот срок, который указан в контракте. В случае окончания срока действия контракта, срок его действия автоматически продлевается, и военные и дальше несут службу до:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

Важно знать, что военные контрактной службы не могут уволиться, даже если:

имеют жену (мужа) с инвалидностью;

один из родителей (своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы ;

; на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Военные, которые служат по контракту и не имеют украинского гражданства, имеют право на увольнение по собственному желанию.