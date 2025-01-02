Зеленский подписал закон, который разрешает демобилизацию одной категории населения

Право уволиться с военной службы во время военного положения получили граждане, у которых пропали без вести или погибли неполнородные брат или сестра. Соответствующий закон президент Украины подписал 31 декабря.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады. Осенью парламент принял законопроект №11531, который предлагал уравнять условия для демобилизации как для военных, которые потеряли полнородных братьев и сестер, так и для тех, у кого погибли или пропали без вести сводные родственники, передает 24 Канал.

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Что известно

Авторы проекта закона утверждали, что по Семейному кодексу Украины, родными братьями и сестрами считают как полнородных, так и неполнородных родственников. Соответственно наличие у братьев и сестер только общей матери или общего отца не влияет на степень их родства.

Также президент Зеленский подписал закон, позволяющий предоставить отсрочку от мобилизации гражданским, прошедшим плен.

Напомним, что законопроект о демобилизации защитников должен был быть готов до 18 декабря 2024 года. Впрочем, Минобороны попросило Комитет по нацбезопасности отсрочить подготовку закона о демобилизации до 18 марта 2025 года.