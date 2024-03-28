Закончится война – будет "бум", – Зеленский о демографической ситуации

Владимир Зеленский считает, что после войны украинцев будет ожидать демографический "бум". По его мнению, "самый большой стимул – безопасность".

Также он считает, что на ситуацию может повлиять усиление ПВО. Об этом президент заявил во время встречи со студентами Сумского государственного университета.

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Увеличение рождаемости в Украине

Зеленский выразил мнение, что после окончания войны Украину ожидает демографический "бум". Во время встречи со студенческим сообществом Сумского государственного университета он подчеркнул, что безопасность является важнейшим фактором стимулирования рождаемости.

Я думаю, самый большой стимул – это безопасность. Что дальше с ребенком, что делать, и надо не только финансово стимулировать, потому что финансы, на мой взгляд, они помогают, но они не стимулируют во время войны именно рождение. Помощь – да. Но рождение, мне кажется, только в безопасности,

– объяснил президент.

Зеленский подчеркнул необходимость наличия укрытий в школах и садах, а также развития противовоздушной обороны.

"То есть то, что в целом должно делать государство с партнерами, – это новейшие технологии по ПВО и свои отечественные системы, и это умножать, умножать ежедневно, и информировать общество об этом", – отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что после завершения конфликта в Украине рождаемость возрастет, поскольку люди будут возвращаться и будут уверены в будущем своей страны.

Президент также вспомнил о странах, которые внедряли программы для повышения рождаемости в условиях уменьшения численности населения. Он высказал мнение, что возможно потребуется дополнительные программы для стимулирования рождаемости в будущем.

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