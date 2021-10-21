Демонстрация в стиле Путина, – российский правозащитник о разрыве отношений с НАТО

Россия в ноябре прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Такие действия являются очередной демонстрацией в стиле Владимира Путина.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Конечно, ни о какой войне между НАТО и Россией не может и речи быть, ведь их силы несопоставимы.

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Почему отношения ухудшились

По словам Фейгина, одним из поводов для разрыва отношений России и НАТО стало заявление Пентагона перед визитом его главы Ллойда Остина в Украину о том, что в Украине будут вести переговоры об "отрытых дверях" для нашего государства и Грузии в НАТО.

Ллойд Остин заявил , что вопрос о вступлении в НАТО Украина может решать без всякого внешнеполитического влияния. Другая страна, в частности Россия, не может препятствовать украинским стремлениям присоединиться к Альянсу.

Как отметил правозащитник, такие слова были болезненными для Путина, ведь он уже заявлял, что вступление Украины в НАТО является главной "красной линией".

Это символический шаг. Это демонстрация в стиле Путина. Он всегда так делает,

– заявил правозащитник.

Однако это более символический жест, чем практический. Фейгин считает, что между Россией и НАТО уже давно нет стратегического партнерства.

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