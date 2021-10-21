Демонстрация в стиле Путина, – российский правозащитник о разрыве отношений с НАТО
Источник:24 канал
Россия в ноябре прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Такие действия являются очередной демонстрацией в стиле Владимира Путина.
Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Конечно, ни о какой войне между НАТО и Россией не может и речи быть, ведь их силы несопоставимы.
К теме Дипломатическая война между Россией и НАТО: у Путина обостряют кризис
Почему отношения ухудшились
По словам Фейгина, одним из поводов для разрыва отношений России и НАТО стало заявление Пентагона перед визитом его главы Ллойда Остина в Украину о том, что в Украине будут вести переговоры об "отрытых дверях" для нашего государства и Грузии в НАТО.Справка. Ллойд Остин заявил, что вопрос о вступлении в НАТО Украина может решать без всякого внешнеполитического влияния. Другая страна, в частности Россия, не может препятствовать украинским стремлениям присоединиться к Альянсу.
Как отметил правозащитник, такие слова были болезненными для Путина, ведь он уже заявлял, что вступление Украины в НАТО является главной "красной линией".
Это символический шаг. Это демонстрация в стиле Путина. Он всегда так делает,
– заявил правозащитник.
Однако это более символический жест, чем практический. Фейгин считает, что между Россией и НАТО уже давно нет стратегического партнерства.
Узнайте больше Худший сценарий уже произошел, – Кулеба об истерике России относительно членства Украины в НАТО
Фейгин рассказал об отношениях России и НАТО: смотрите видео
Россия и НАТО: последние новости
- Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 18 октября заявил, что Россия с 1 ноября прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Также страна закроет информационное бюро Альянса в Москве.
- В НАТО приняли к сведению заявление Лаврова о прекращении работы миссии России.
- Стоит заметить, что 6 октября в НАТО сообщили о высылке 8 российских дипломатов при Альянсе из-за шпионажа в пользу России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что все они работали на российскую разведку.
- В Кремле также заявляли, что вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием.