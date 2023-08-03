"В чужом огороде арбуз всегда слаще": Минобороны поздравило украинцев с Днем арбуза

Несмотря на оккупацию Россией части Юга, украинцы все же смогут полакомиться арбузами и дынями. Благодаря ВСУ на освобожденных территориях уже созревают бахчевые культуры.

Министерство обороны Украины поздравило украинцев со Всемирным днем арбуза, который празднуют 3 августа и напомнило о достижениях ВСУ. Даже подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает собрать урожай.

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Украинцы полакомятся арбузами в этом году

До полномасштабного вторжения России на Юге фермеры выращивали 35-40% всего объема бахчевых культур Украины. Площадь посева составила 22,5 тысяч гектаров, из которых удавалось собрать 160 тысяч тонн урожая. Российское вторжение помешало собрать хороший урожай в прошлом году.

В чужом огороде арбуз всегда слаще,

– написали в Минобороны.

Однако в этом году арбузы и дыни посеяли на таких оккупированных территориях, как Нововоронцовская, Новоалександровская, Кочубеевская, Высокопольская, Великоалександровская, Музыковская общины. Оттуда фермерам удастся собрать около 6 тысяч тонн бахчевых.

Поэтому, несмотря на боевые действия на Юге, в частности на Херсонском направлении, украинцы увидят родные арбузы и дыни на полках магазинов.

В конце Минобороны поблагодарило всех воинов, защищающих украинскую государственность. Вспомнило министерство и о фермерах, работающих во время войны и возобновляющих аграрный потенциал Украины.

Ситуация на Южном направлении