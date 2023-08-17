Сакральные даты имеют значение для врага, – Гуменюк об угрозе атак на День Независимости

Сакральные даты, например 24 августа, усиливают неадекватность врага. Вероятно, что и в День Независимости противник совершит масштабный террор по территории Украины.

Руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк предположила 24 Каналу, удастся ли враг к массированным атакам на День Независимости. Она отметила, что россияне делают все возможное, чтобы посеять панику и напряжение среди украинцев.

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Угроза атак в День Независимости

Аналитики предполагают, что 22–24 августа враг может осуществить эскалацию. Речь идет о возможных массированных ракетных или дроновых атаках по территории Украины.

Гуменюк допустила вероятную угрозу массированных атак на День Независимости: смотрите видео

Россияне прилагают усилия, чтобы максимально спровоцировать мощное напряжение среди украинцев. Каждую ночь оккупанты атакуют разные регионы, применяя одиночные ракетные удары или небольшие "шахидные" атаки, как это произошло с Одессой.

В ночь на 14 августа Россия трижды атаковала Одессу.

По городу запустили две волны ударных дронов общим количеством 15 штук и 8 крылатых ракет "Калибр".

Враг действительно может выдержать паузу в несколько суток. После которой, вероятно, может подтянуть ресурсы, сформировать резерв огневого применения и нанести определенные атаки. Действительно, сакральные даты для противника имеют значение,

– отметила Наталья Гуменюк.

В частности, на это способно повлиять очевидное преимущество сил обороны на линии фронта.

Как отреагировали на угрозу в Украине